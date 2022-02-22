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البحث عن الإفاقة يغلف مواجهة يوفنتوس وفياريال بعد الخيبة المحلية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 فبراير 2022, 05:18 مساء
البحث عن الإفاقة يغلف مواجهة يوفنتوس وفياريال بعد الخيبة المحلية
يوفنتوس في الدوري الإيطالي. (صفحة نادي يوفنتوس عبر فيسبوك)
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يأمل يوفنتوس وفياريال تعويض مشوارهما المخيب محليا، عندما يلتقيان، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت ليبيا، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ويحتل «اليوفي» المركز الرابع في الدوري الإيطالي، وبلغ نصف نهائي الكأس، فيما يحتل فريق «الغواصات الصفراء» المركز السادس في الدوري الإسباني «الليغا».

وفيما لم يخسر فياريال في آخر أربع مباريات في مختلف المسابقات، تعادل فريق «السيدة العجوز» مرتين تواليا، ليبتعد بفارق تسع نقاط عن ميلان المتصدر في الدوري، ما رفع من وتيرة الانتقادات ضد مدربه ماسيمليانو أليغري، بعد سيطرة كاسحة على الدوري الإيطالي امتدت تسع سنوات، تنازل يوفنتوس عن اللقب الموسم الماضي لإنتر.

وحاول يوفنتوس تنشيط هجومه باستقدام الصربي دوشان فلاهوفيتش (22 عاما) بصفقة ضخمة من فيورنتينا بلغت 70 مليون يورو، وتعاقد مع لاعب الوسط الدفاعي السويسري الدولي دنيس زكريا من بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وشارك فلاهوفيتش مباشرة بعد انتقاله في خط المقدمة إلى جانب المهاجمين الإسباني ألفارو موراتا والأرجنتيني باولو ديبالا، وضرب بقوة إذ احتاج إلى 12 دقيقة فقط لافتتاح رصيده في صفوف فريقه الجديد بتسجيله في مرمى فيرونا، لكنه عانى كثيرا في المباريات الثلاث التالية، وفشل في ترك بصمة ضد أتالانتا واحتاج فريقه إلى هدف في الوقت القاتل من الظهير البرازيلي دانيلو لانتزاع التعادل (2-2)، كما خضع لرقابة لصيقة في مباراة الديربي ضد تورينو ولم يقدم الشيء الكثير، ما أجبر أليغري على استبداله قبل ربع ساعة من نهاية المباراة.

وقال أليغري: «اعتاد أن يلعب مباراة واحدة في الأسبوع في فيورنتينا، أما الآن فإنه يلعب مباراة كل ثلاثة أيام، إنه جزء من عملية التطوير، يتعين عليه أن يتأقلم مع ضغط المباريات، وأن يقوم بذلك من خلال الاعتماد على فنياته وليس على بنيته الجسدية».

وكان يوفنتوس استهل الموسم بطريقة سيئة جدا، لا سيما في ظل عودة هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، قبل أن يبدأ بالارتقاء في سلم الترتيب في الدوري المحلي، وتوسم أنصار النادي خيرا بالتعاقد مع فلاهوفيتش، معتبرين أنه يستطيع أن يكون إضافة لفريق سجل 38 هدفا في 26 مباراة وعانى لتسجيل الأهداف حتى قبل إصابة مهاجمه فيديريكو كييزا في الرباط الصليبي لركبته وابتعاده لفترة طويلة عن الملاعب.

وهذا الظهور الثالث لفياريال في هذا الدور من المسابقة التي أحبطه آرسنال الإنجليزي فيها سابقاً، فيما يخوض يوفنتوس الدور الإقصائي لمرة ثامنة تواليا والـ18 في تاريخه.

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