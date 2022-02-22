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المسالك البولية تمدد بقاء بيليه في المستشفى

القاهرة - بوابة الوسط: مصطفى سليم الثلاثاء 22 فبراير 2022, 04:13 مساء
المسالك البولية تمدد بقاء بيليه في المستشفى
بيليه في المستشفى. (أرشيفية : الإنترنت)
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كشفت إدارة المستشفى الذي يعالج فيه أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه أنه مصاب بعدوى في المسالك البولية وسيبقى في المستشفى لفترة أطول مما كان مخططًا، وعاد بيليه، الذي كان يخضع إلى علاج كيماوي لورم في القولون تمت إزالته في سبتمبر، إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في 13 فبراير الجاري.

لكن المستشفى الواقع في ساو باولو قال خلال نشرة دورية «في أثناء إقامة بيليه خضع إلى فحوص روتينية أظهرت وجود التهاب في المسالك البولية، وهو ما يعني أن إقامته كمريض في المستشفى ستستمر»، بحسب «رويترز».

وأضاف «حالته الطبية مستقرة ومن المفترض أن يخرج من المستشفى في الأيام المقبلة»، وعانى بيليه، الذي يعد على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، من سلسلة من المشكلات الصحية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك جراحة في الفخذ تسببت له في آلام متكررة وصعوبة في المشي.

ولا يزال بيليه يحتفظ بالرقم القياسي المتمثل في التتويج ثلاث مرات بلقب كأس العالم؛ حيث توج به مع المنتخب البرازيلي في أعوام 1958 و1962 و1970.

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