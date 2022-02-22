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تشيلسي جاهز لمغامرة جديدة في دوري الأبطال.. وليل الفرنسي يخطط للإفساد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 فبراير 2022, 11:18 صباحا
تشيلسي جاهز لمغامرة جديدة في دوري الأبطال.. وليل الفرنسي يخطط للإفساد
مباراة لفريق تشيلسي الإنجليزي. (صفحة نادي تشيلسي عبر فيسبوك)
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يدخل تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب المباريات الإقصائية عندما يستقبل ليل الفرنسي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت ليبيا، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح تشيلسي في الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات، كما شهدت تتويجه في مونديال الأندية في أبوظبي على حساب بالميراس البرازيلي، في المقابل، انتظر ليل الجولة الأخيرة من دور المجموعات لضمان بطاقة التأهل للمرة الثانية بعد 2007 بفوزه على أرض فولفسبورغ الألماني (3-1) وصدارة مجموعته بفارق نقطة عن سالزبورغ النمساوي، في مجموعة ضعيفة نسبيا ضمت إشبيلية الإسباني.

وقال مدرب الفريق الفرنسي الشمالي، جوسلان غورفينيك: «لن نلعب دور الزائر العادي في تشيلسي، فريقهم كبير، لكن نريد أن نفسد احتفالهم كما فعلنا منذ بداية مشوارنا في دوري الأبطال».

ويعول غورفينيك هجوميا على الكندي الدولي جوناثان ديفيد (22 عاما)، برغم عدم تسجيله في ست مباريات منذ ديسمبر، لكنه يتألق مع منتخب بلاده القريب من التأهل إلى مونديال قطر 2022 للمرة الأولى منذ 1986.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 13 نقطة خلف المتصدر مانشستر سيتي، فيما يقبع ليل في المركز الحادي عشر في الدوري الفرنسي، برغم ذلك، يبقى توخيل اختصاصيا مع تشيلسي في مسابقات الكؤوس، إذ بلغ نهائي كأس إنجلترا الموسم الماضي ويستعد لمواجهة ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية الأسبوع المقبل.

ويأمل توخيل في أن يستعيد مهاجمه البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو شهيته التهديفية، كما يعول على الحارس المتألق السنغالي إدوار ميندي بطل أفريقيا مع بلاده أخيرا، بينما يعرف ليل ميندي (29 عاما) جيدا، إذ احترف في فرنسا بين 2011 و2020 آخرها مع رين في منطقة بريتاني.

وكان توخيل استهل مهمته على رأس الجهاز الفني للفريق اللندني قبل 13 شهرا ونجح في مدى خمسة أشهر أن يقوده إلى نهائي كأس إنجلترا حيث خسر أمام ليستر سيتي ثم التتويج بدوري أبطال أوروبا، وعندما نجحت إدارة النادي في الحصول على خدمات الهداف البلجيكي روميلو لوكاكو من إنتر الإيطالي مقابل صفقة ضخمة بلغت 131 مليون دولار، رشح الجميع الفريق للمنافسة بقوة على اللقب المحلي.

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