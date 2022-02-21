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الشرطة تعتقل 9 مشجعين بعد فوز «مانشستر يونايتد» على «ليدز»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 فبراير 2022, 06:02 مساء
الشرطة تعتقل 9 مشجعين بعد فوز «مانشستر يونايتد» على «ليدز»
الشرطة البريطانية تصدر بيانا بشأن اعتقال 9 مشجعين ألقوا شيئا على لاعب «مانشستر يونايتد» إيلانغا في الفوز على «ليدز».. (الإنترنت)
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قالت الشرطة البريطانية، اليوم الإثنين، إنها اعتقلت تسعة مشجعين بعد فوز «مانشستر يونايتد» 4-2 على «ليدز يونايتد» في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم أمس الأحد.

وأحرز البديلان فريد وأنطوني إيلانغا هدفين في الشوط الثاني ليقودا «مانشستر يونايتد» للفوز في أجواء مشحونة في «ليدز»، وبدا أن الجماهير ألقت شيئًا على إيلانغا أثناء احتفاله بهدف فريد.

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وقالت شرطة وست يوركشير في بيان: «لم تحدث مشكلة كبيرة لكن وقعت بعض الحوادث الصغيرة في وسط مدينة ليدز قبل المواجهة، وأخرى طوال المباراة».

وتابعت الشرطة: «تم نشر الضباط بأعداد كافية للتدخل السريع لتحديد واعتقال المتورطين، ومنع أي تصعيد».

تصرفات غير لائقة
وقال نائب قائد الشرطة روس فوستر: «معظم جماهير الجانبين تصرفت بشكل لائق طوال المباراة، ولم يكن هناك اضطراب كبير، لكننا نأمل من خلال التدخل المبكر والعمل الإيجابي ... في توجيه رسالة واضحة للغاية».

بيان من «ليدز»
وأصدر «ليدز» بيانًا أوضح فيه أنه يقوم بمراجعة كاميرات المراقبة للمباراة. وأضاف: «سنفعل ما بوسعنا للتعرف على هؤلاء الأشخاص الذين ألقوا بالأشياء على أرض الملعب.. أي مشجع سنتعرف عليه ممن ألقوا بالأشياء على أرض الملعب سيتم منعه من حضور مبارياتنا مدى الحياة».

وذكرت تقارير إعلامية أن الاتحاد الإنجليزي على دراية بالواقعة الخاصة باللاعب إيلانغا ويحقق في الأمر. ودان رالف رانجنيك مدرب «مانشستر يونايتد» ونظيره في «ليدز» مارسيلو بيلسا تصرفات المشجعين المتورطين.

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