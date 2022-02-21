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نيمار يتمنى الاحتراف في الدوري الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 فبراير 2022, 05:09 مساء
نيمار يتمنى الاحتراف في الدوري الأميركي
البرازيلي نيمار، مهاجم فريق «باريس سان جيرمان». (الإنترنت)
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يرغب البرازيلي نيمار، مهاجم فريق «باريس سان جيرمان»، في اللعب بالدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم لموسم واحد على الأقل قبل إسدال الستار على مسيرته.

وقال نيمار، الذي يرتبط بعقد مع «باريس سان جيرمان» حتى يونيو 2025، إنه سيلعب في الولايات المتحدة على الأرجح، أكثر من احتمالات عودته لبلاده.

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وأضاف اللاعب البالغ عمره 30 عامًا: «لا أعرف ما إذا كنت سألعب في البرازيل مرة أخرى.. لدي بعض الشكوك حول ذلك.. أرغب في اللعب بالولايات المتحدة.. أود أن ألعب هناك لمدة موسم واحد على الأقل».

وأوضح نيمار: «الموسم هناك أقصر، لذلك سأحصل على إجازة لمدة ثلاثة أشهر.. أقول لأصدقائي مازحًا إنني سأعتزل عندما أبلغ 32 عامًا، لكنها مجرد مزحة. لا أعرف».

سألعب حتى استهلك طاقتي
وتابع: «بصراحة سألعب حتى استهلك كامل طاقتي الذهنية.. إذا كانت حالتي الذهنية والبدنية جيدة.. أعتقد أنني سأستمر لبضع سنوات.. لكن صحتي الذهنية والنفسية تأتي في المقام الأول».

ولم يحدد لاعب «برشلونة» السابق موعدًا لاعتزاله، لكنه أضاف أنه سيلعب على الأقل حتى نهاية عقده مع «باريس سان جيرمان».

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