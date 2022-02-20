كونتي يلتقط أنفاسه في «توتنهام» عبر هاري كين

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد مدرب «توتنهام هوتسبير»، أنطونيو كونتي، بقدرة لاعبيه على التحول من الدفاع إلى الهجوم ليوقف مسيرة محبطة في الفترة الأخيرة ويحقق الفوز بفضل تألق هاري كين (3-2) على «مانشستر سيتي» متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في استاد الاتحاد.

وبعد ثلاث هزائم متتالية في الدوري، تقلصت آمال «توتنهام في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي، وتراجعت الإشادة بالمدرب كونتي بعد تعيينه في نوفمبر، لكن المدرب الإيطالي أدار مباراة مثالية لإيقاف انطلاقة الـ«سيتي»، بحسب «رويترز».

واستحوذ «توتنهام» على الكرة بنسبة 28% فقط، لكنه دافع بشكل رائع، وكان خطيرًا في الهجمات المرتدة ونجح كين، الذي أحرز هدفين أحدهما في الدقيقة 96، في التعاون البارع مع سون هيونغ مين.

وأدرك الـ«سيتي» التعادل (2-2) في الوقت بدل الضائع بعد ركلة جزاء من رياض محرز، وبدا أن المتصدر قد ينتزع هدف الانتصار، لكن «توتنهام» امتلك الكلمة الأخيرة وأنعش آماله في دخول المربع الذهبي.

وقال كونتي الذي خسر أخيرًا ثلاث مباريات متتالية في الدوري كمدرب لأول مرة منذ 12 عامًا: «أنت تعرف أنه عندما تلعب ضد مانشستر سيتي سيمتلك المنافس الكرة بنسبة 70%، لكني قلت للاعبي فريقي إنه عندما ندافع، يجب أن نفكر دائمًا في الهجوم، يجب أن تضع في ذهنك أننا نريد الاستحواذ على الكرة والهجوم».

وأضاف: «امتلكنا هذا التفكير في الدقائق الأخيرة، كان يمكن لهدف المنافس أن يقتلنا، لكن بدلًا عن ذلك كانت رغبة اللاعبين في الفوز. أعتقد أنه في كل لحظة من المباراة كان فريقي يرغب في شن الهجمات، في كل مرة نستحوذ فيها على الكرة كنت أفكر في إلحاق الضرر بالمنافس».

وتقدم «توتنهام» بهذا الفوز المثير إلى المركز السابع، ويملك مباريات إضافية مقارنة بمنافسيه على المربع الذهبي «وست هام يونايتد» و«مانشستر يونايتد».