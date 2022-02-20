الأسطورة الكوبية غييرمو جاهز للنزال التاريخي أمام فينسينت في دبي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الملاكم الكوبي الأسطوري غييرمو ريغانو، المتوج بذهبيتين أولمبيتين في سدني 2000 وأثينا 2004 والحائز اللقب العالمي في 2002 و2005 و2006، جاهزيته الكاملة لخوض النزال التاريخي السبت 26 فبراير الجاري في صالة نادي الإمارات للغولف في دبي أمام منافسه الفلبيني فينسينت أسطرلابيو.

ولفت إغييرمو ريغانو إلى أنه اختار دبي لاستضافة هذا النزال لكونها مركز جذب عالميًّا، وستساعده في نشر الملاكمة الكوبية في جميع أرجاء العالم، كما أعلنت اللجنة المنظمة للنزال أن التذاكر من فئة VVIP بيعت بالكامل، بينما وصل سعر تذاكر من فئة VIP إلى 349 درهمًا، فيما يبلغ سعر الدخول العادي 199 درهمًا، بحسب موقع «24».

وأعرب الكوبي ريغانو (41 عامًا) عن أمله في أن يلهم الجيل الحالي للسير على خطاه، وأن يكون من بين مَن سيحضرون النزال التاريخي الأسبوع المقبل مَن يحمل رايته في المستقبل، لافتًا إلى أنها المرة الأولى التي تتاح له الفرصة لخوض نزال أمام جماهيره في الإمارات، وأنه كان سعيدًا بحضور النسخة التي أُقيمت في أكتوبر الماضي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة العديد من نجوم الملاكمة العالمية.

وقال غييرمو ريغانو الملقب بـ«آل تشاكا» إنه لا يعرف الكثير عن منافسه في النزال التاريخي، كما لا يعلم استراتيجيته، لكنه يفكر في نفسه فقط، وقال: «لا أعرف الكثير عن خصمي، لكنني أعلم أنه ملاكم قوي وفي سن الـ26، ينبغي عليّ أن أضاعف من جهدي من أجل الفوز».