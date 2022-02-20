صحوة الـ27 دقيقة تضع «ريال مدريد» على صدارة «الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط

واجه «ريال مدريد» المتصدر بعض المعاناة قبل أن يسجل ثلاثة أهداف في آخر 27 دقيقة ويفوز (3-0) على «ألافيس» في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في استاد «سانتياغو برنابيو».

وافتتح ماركو أسينسيو التسجيل في الدقيقة 63 بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية العليا للمرمى، وعزز فينيسيوس جونيور تقدم أصحاب الأرض، ثم اختتم كريم بنزيما الأهداف من ركلة جزاء في الثواني الأخيرة، بحسب «رويترز».

وأصبح رصيد الـ«ريال» 57 نقطة من 25 مباراة، ويتصدر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» بفارق سبع نقاط عن «إشبيلية» صاحب المركز الثاني الذي خاض 24 مباراة، ويأتي «ريال بيتيس» ثالثًا وله 43 نقطة من 24 مباراة أيضًا، ويحتل «أتلتيكو مدريد» حامل اللقب المركز الرابع برصيد 42 نقطة من 25 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن «برشلونة» سادس الترتيب.