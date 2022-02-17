يوفنتوس يتلقى ضربة جديدة بإصابة مدافعه

القاهرة - بوابة الوسط

قال ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس إن ليوناردو بونوتشي، ربما يغيب عن مباراة القمة يوم الجمعة أمام تورينو، بسبب الإصابة بعد أن كان قد عاد لتوه للمنافسات ولا يزال من غير الواضح إذا كان المدافع سيكون لائقا للعب في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وخاض قلب دفاع منتخب إيطاليا مبارياته الأولى في 2022 الأسبوع الماضي بعد فترة غياب بسبب إصابة عضلية لكن مدربه تلقى المزيد من الأخبار السيئة بشأن لياقة بونوتشي.

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وأبلغ أليغري مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس: «مباراة الغد معقدة للغاية.. أنا متأكد أن ليوناردو بونوتشي لن يشارك.. يعاني من إجهاد في ربلة الساق وسنرى ما إذا كان بوسعه التعافي يوم الثلاثاء ضد فياريال في دور 16 لدوري أبطال أوروبا».

وأوضح: «لعب في بيرغامو أمام أتلانتا يوم الأحد وكان منهكا بالفعل في الشوط الأول.. لا أعرف ما إذا كان دوسان فلاهوفيتش وألفارو موراتا وباولو ديبالا سيلعبون. لا يزال فيدريكو برناردسكي غير جاهز بسبب مشكلة في العضلة الضامة لذلك لا يمكننا المخاطرة. سيغيب فيدريكو كييزا وكذلك جيورجيو كيليني بينما يعاني دانيلو من الإيقاف».

وسجل دانيلو مدافع يوفنتوس هدفا بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح فريقه التعادل 1-1 مع مضيفه أتلانتا يوم الأحد وينتزع نقطة ثمينة في الصراع على إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وهز اللاعب البرازيلي الدولي الشباك بعد ركلة ركنية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليلغي تقدم أتلانتا بتسديدة صاروخية من رسلان مالينوفسكي.

لكن يوفنتوس وسع سجله الخالي من الهزائم في الدوري الإيطالي إلى 11 مباراة. ويحتل تورينو المركز العاشر برصيد 32 نقطة من 24 مباراة.