وفاة نجم الزمالك السابق

القاهرة - بوابة الوسط

نعى نادي الزمالك المصري، لاعبه السابق أحمد مصطفى الذي توفي، الخميس، عن عمر 82 عاما.

وكان مصطفى من أبرز قادة الزمالك في فترة الستينيات بالقرن الماضي، وتُوج بعديد الألقاب، من بينها الدوري المصري ثلاث مرات، وأجاد اللعب في الدفاع وخط الوسط.

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وشارك مع منتخب مصر في أولمبياد 1964 وكأس الأمم الأفريقية 1962. واشتهر مصطفى باكتشاف المواهب الواعدة بالنادي.

وقال رئيس الزمالك، مرتضى منصور، في بيان: «كان الفقيد نموذجا في الصدق والإخلاص والشهامة وأفنى حياته بين جدران ناديه الذي كان عشقه الوحيد».