أوباميانغ وأوسيمهن لتعويض الخيبة القارية من بوابة برشلونة ونابولي في «يوروبا ليغ»

القاهرة - بوابة الوسط

يستعد الغابوني إيميريك أوباميانغ والنيجيري فيكتور أوسيمهن، للظهور في موعد مرتقب عندما يلتقي برشلونة وضيفه نابولي في ذهاب الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» على ملعب «كامب نو» اليوم الخميس.

ويقع عاتق كبير على المهاجمين خلال هذه المواجهة؛ فعلى أوسيمهن أن يثبت أنه قادر على قيادة خط هجوم النادي الإيطالي، فيما يأمل أوباميانغ أن يبرهن أنه قادر على أن يكون النجم الأول في الفريق الذي انضم إليه في يناير الفائت وقيادته إلى لقب بطولة يعود إليها النادي الكاتالوني المعتاد على المسابقة القارية الأم، للمرة الأولى بعد 18 عامًا.

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الكثير من العمل

يعاني الغابوني حاليًا من المقارنة مع الوافدين الجديدين أيضًا من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الشتاء: فيران توريس من مانشستر سيتي وأداما تراوري من ولفرهامبتون. سجل الأول هدفًا وصنع آخرين في أول خمس مباريات له بقميص البلاوغرانا، أما تراوري، الصاروخ المنطلق على الرواق الأيمن، ففي رصيده تمريرتان حاسمتان في مباراتين مع الفريق الذي تخرج منه.

الرغبة في المجيء

مرّ أوباميانغ بفترة محبطة بعد مشاكله مع مدربه السابق في أرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا الذي أبعده عن المباريات لأسباب تأديبية، وأصيب بفيروس كورونا قبل البطولة القارية وغادر تشكيلة الغابون من دون خوض أي مباراة بسبب مشاكل في القلب جراء كوفيد. ومنذ وصوله إلى كاتالونيا، اكتفى بخوض 30 دقيقة في أول مباراتين له في الدوري ضد أتلتيكو مدريد وإسبانيول.

وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا العاشق الكبير لإسبانيا بشكل عام ومدريد بشكل خاص فاز بسرعة بمحبة أنصار البلاوغرانا. وقال خلال تقديمه إثر وصوله من لندن «عائلتي من أفيلا»، وهي مدينة في شمال غرب مدريد.

وحُسمت صفقته في الساعات الأخيرة قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية ووقع على عقد حتى يونيو 2025 مع بند جزائي لشرائه بقيمة 100 مليون يورو. وتلقى أوباميانغ شكرا من رئيس برشلونة جوان لابورتا الذي رحب بالجهود المالية التي قام بها اللاعب ورغبته في المجيء واللعب في برشلونة. ويتبقى لأوباميانغ ترجمة هذه الرغبة على أرض الملعب.

قدرات لا متناهية لأوسيمهن

من جهته، اضطر أوسيمهن أيضًا للغياب عن كأس أمم أفريقيا بسبب كسور متعددة في وجهه تعرض لها في نوفمبر الماضي بعد صدام قوي في الرأس مع مدافع إنتر ميلان الدولي السلوفاكي ميلان سكرينيار، تطلبت إجراء جراحة وإلزامه حاليًا بارتداء قناع واق.

لكن بعد قرابة شهرين من دون منافسات، وجد المهاجم النيجيري الشاب البالغ 23 عامًا والذي يعد أحد العناصر الأساسية في الفريق الجنوبي، إيقاعه في أوائل فبراير الحالي، مسجلًا هدفًا في أول مشاركة له كأساسي برأسية أمام فينيتسيا في الدوري.

وكان النيجيري الذي عانى في موسمه الأول في إيطاليا إثر وصوله من ليل الفرنسي في صيف 2020 بسبب خلع في الكتف أبعده فترة طويلة عن الملاعب، حاسمًا مرة أخرى نهاية الأسبوع الماضي في مواجهة إنتر حامل اللقب (1-1) حيث حصل على ركلة الجزاء.