قرار دولي بحق «روبينيو» في تهمة الاغتصاب

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت وكالات أنباء، أن النيابة العامة الإيطالية أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق المهاجم البرازيلي الدولي السابق روبينيو، وطالبت بتسليمه، بعد تأكيد إدانته بتهمة الاغتصاب الجماعي.

وأيد قضاة في محكمة التمييز في روما الشهر الماضي حكمًا بالسجن لمدة تسع سنوات على روبينيو لاغتصابه امرأة في يناير 2013، عندما كان يلعب لصالح ميلان.

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وقالت وكالتا الأنباء الإيطاليتان «أنسا» و«أجي» أن المدعين العامين في ميلانو أحالوا الثلاثاء طلب التسليم ومذكرة التوقيف إلى وزارة العدل.

وقال جاكوبو نيوكي محامي الضحية لـ«فرانس برس» إن موكلته لا تكترث فيما إذا كان روبينيو سيقضي عقوبته في إيطاليا أو البرازيل، مضيفًا: «الأهم أن ينفذ العقوبة، خاصة فيما يتعلق بالجريمة المرتكبة، لحماية النساء».

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أنه بينما يحظر الدستور البرازيلي تسليم مواطنيه، فإن المذكرة الدولية تعني أن روبينيو قد يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى مكان آخر.

اغتصاب جماعي

روبينيو (38 عامًا) هو واحد من مجموعة تضم ستة رجال متهمين بالمشاركة في اغتصاب امرأة ألبانية كانت تحتفل بعيد ميلادها الثالث والعشرين في ملهى ليلي في ميلانو.

وبدأ روبينيو مسيرته الكروية في سانتوس العام 2002 وانضم إلى ريال مدريد الإسباني العام 2005، ثم لعب مع مانشستر سيتي الإنجليزي من 2008 إلى 2010، وميلان لمدة أربع سنوات حتى العام 2014، كما لعب في الصين مع غوانغجو إيفرغراند، أتلتيكو مينيرو في البرازيل وباشاك شهير التركي.

وخاض روبينيو 100 مباراة مع منتخب بلاده سجل خلالها 28 هدفًا. واضطر المهاجم السابق لفسخ عقده مع نادي سانتوس البرازيلي في أكتوبر 2020 في ظل الضغوط التي مورست على الفريق على خلفية إدانته.