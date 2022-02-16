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قمة نارية على ملعب «سان سيرو» بين إنتر وليفربول في دوري الأبطال.. الليلة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 فبراير 2022, 04:09 مساء
قمة نارية على ملعب «سان سيرو» بين إنتر وليفربول في دوري الأبطال.. الليلة
مباراة بين إنتر وليفربول. (أرشيفية : الإنترنت)
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يستقبل ملعب «سان سيرو»، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت ليبيا، اليوم الأربعاء، قمة كروية ساخنة بين إنتر ميلان بطل إيطاليا، وضيفه ليفربول الإنجليزي، في مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

يتجدد اللقاء بين إنتر وليفربول للمرة الأولى منذ موسم 2007-2008 في الدور ذاته عندما خرج الفريق الإنجليزي فائزًا بنتيجة (3-صفر) في مجموع المباراتين، ويعود ليفربول إلى الملعب العريق للمرة الثانية تواليًا في المسابقة القارية هذا الموسم بعد فوزه الأخير على ميلان، جار وغريم إنتر، في ديسمبر الماضي، ليختتم دور المجموعات بالعلامة الكاملة.

وكان فريق المدرب الألماني يورغن كلوب واحدًا من ثلاثة فرق فقط في الدور الأول، إلى جانب بايرن وأياكس أمستردام الهولندي، يحقق ستة انتصارات من ست مباريات، وأول نادٍ إنجليزي يقوم بهذا الإنجاز في تاريخ البطولة.

ويبدو ليفربول حامل اللقب ست مرات، آخرها في العام 2019، من أبرز المرشحين للمنافسة على البطولة هذا الموسم عطفًا على المستويات التي يقدمها؛ إذ لم يخسر في مبارياته التسع الأخيرة في كل المسابقات، بينها خمس في الدوري.

من جهته، يخوض إنتر الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012، ويأمل بطل إيطاليا في تعويض نتائجه المخيبة محليًا، ويدخل الإنتر إلى المباراة وثقته مهزوزة قليلًا بعدما فقد صدارته للدوري الإيطالي إثر خسارة أمام ميلان وتعادل ضد نابولي في آخر مرحلتين، ما سمح للغريم باعتلاء الصدارة.

وأنهى فريق المدرب سيموني إنزاغي دور المجموعات في المركز الثاني خلف ريال مدريد الإسباني بعدما وجد نفسه، مهدداً بعدم تجاوز الدور الأول إثر حصده نقطة يتيمة في أول مباراتين، إلا أن الفريق الإيطالي فاز في مبارياته الثلاث الأخيرة ليضمن بقاءه بين كبار القارة، مبقيًا على آماله في مواصلة مشواره وتحقيق لقبه الرابع بعد 2010 بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، 1964 و1965، لكن المهمة لن تكون سهلة أبدًا أمام هجوم ليفربول الناري المؤلف من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني اللذين عادا أخيرا من نهائي كأس أمم أفريقيا الذي توج به «أسود التيرانغا» على حساب «الفراعنة» في النهائي بركلات الترجيح.

وتألق صلاح في دوري الأبطال هذا الموسم عندما أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل سبعة أهداف في دور المجموعات، ولا يكمن خطر ليفربول في هذا الثنائي فقط، إذ إن البرتغالي ديوغو جوتا فرض نفسه نجمًا، لا سيما في غياب صلاح وماني، فلم يتأثر النادي بغيابهما على صعيد النتائج، بعدما رفع البرتغالي رصيده إلى 17 هدفًا في كل المسابقات هذا الموسم، ويحتل ثاني ترتيب هدافي الدوري الممتاز 12 خلف صلاح 16.

ولدى إنتر أيضًا أسلحة قوية في خط المقدمة أبرزهم البوسني إدين دزيكو الذي يبدو في فورمة جيدة مع ثلاثة أهداف في آخر أربع مباريات بكل المسابقات، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

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