مبخوت يصبح الهداف التاريخي للدوري الإماراتي

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز علي مبخوت هدفًا من ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني في فوز «الجزيرة» 3-صفر على مضيفه «الظفرة» في مباراة مؤجلة؛ ليصبح الهداف التاريخي لدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وسجل مبخوت (31 عامًا) الهدف الثاني لفريقه و176 في مسيرته بالدوري ليفض الشراكة مع الهداف السابق فهد خميس الذي أحرز 175 هدفًا ويتربع على عرش الهدافين منذ 25 عامًا.

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وسجل مبخوت هدفه الأول في المسابقة في استاد «حمدان بن زايد» العام 2009 ليشهد نفس الملعب قيادته لفريقه للفوز على «الظفرة» واحتلال المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة من 14 مباراة.

ومبخوت أكثر لاعب سجل أهدافًا في موسم واحد بالمسابقة بعد تسجيله 33 هدفًا في موسم 2016، وحصل على لقب الهداف للمرة الثانية الموسم الماضي برصيد 25 هدفًا، ليصبح الإماراتي الوحيد الذي حصد لقب هداف الدوري في عصر الاحتراف مرتين.

كما أسهم مع فريقه بالتتويج بالدوري الإماراتي ثلاث مرات في أعوام 2011 و2017 و2021.

وقال خميس في فيديو مصور نشرته رابطة دوري المحترفين الإماراتية عبر حسابها على «تويتر»: «علي مبخوت هداف الدوري الإماراتي التاريخي، فخور لتسيلم هذا اللقب الذي احتفظت به فترة طويلة إلى مبخوت.. ألف مبروك دخولك سجل التاريخ الإماراتي من أوسع أبوابه، تستاهل يا كابتن».