إعادة مباراة «سالرنيتانا» و«أودينيزي» في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إلغاء قرار رابطة دوري الدرجة الأولى بمعاقبة «سالرنيتانا» بالخسارة أمام «أودينيزي» بعد عدم سفره لخوض المباراة في 21 ديسمبر، بسبب حالات إصابة بفيروس «كورونا» في صفوفه.

ومنعت السلطات الصحية فريق «سالرنيتانا» من السفر، ورفضت رابطة الدوري تأجيل المباراة، مشيرة إلى أن الفريق كان يملك العدد الكافي من اللاعبين للعب.

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ورفض قاضٍ رياضي يتعامل مع الحالات القانونية في الدرجة الأولى الاستئناف الذي تقدم به «سالرنيتانا» على اعتباره مهزومًا 3-صفر، وخصم نقطة من رصيده لعدم حضور المباراة.

وقالت لجنة الاستئناف في بيان: «(لجنة الاستئناف) وافقت على الاستئناف وألغت عواقبه والعقوبات، وطلبت إبلاغ رابطة الدوري بالحكم وإقامة المباراة».

ويأتي القرار بعد موافقة الحكومة الإيطالية على بروتوكول رياضي جديد في يناير وضع إرشادات أوضح بشأن متى يمكن تأجيل مباراة بسبب «كوفيد-19» بعد ظهور حالات مماثلة لما حدث مع «سالرنيتانا».

وبقي «سالرنيتانا» في المركز الأخير برصيد 13 نقطة من 23 مباراة، فيما تراجع رصيد «أودينيزي» من 27 إلى 24 نقطة ليصبح في المركز 15 بدلًا عن 14.