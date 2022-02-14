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دوري أبطال أوروبا: مستقبل مبابي يرخي بظلاله على قمة سان جيرمان وريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 فبراير 2022, 09:51 مساء
دوري أبطال أوروبا: مستقبل مبابي يرخي بظلاله على قمة سان جيرمان وريال مدريد
مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي يحتفل بهدف الفوز في مرمى رين (1-صفر) في الدوري الفرنسي في 11 فبراير 2022. (اف ب)
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يرخي مستقبل المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي بظلاله على القمة النارية لفريقه الحالي باريس سان جيرمان ضد النادي المرشح للانضمام إليه الصيف المقبل ريال مدريد الإسباني، غدًا الثلاثاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وتواصل عقارب الساعة العد التنازلي لموعد انتهاء عقد مبابي المتوج بكأس العالم 2018 مع «الديوك»، في سان جيرمان والمقرر في 30 يونيو المقبل، بعد خمس سنوات من انضمامه إلى فريق مسقط رأسه قادما من موناكو في صفقة قيمتها 180 مليون يورو (204 ملايين دولار).

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ورفض باريس سان جيرمان عرضا بالقيمة ذاتها من ريال مدريد في أغسطس الماضي من أجل الإبقاء على مبابي لموسم آخر على الأقل في صفوفه ليشكل ثلاثيا هجوميا ضاربا مع البرازيلي نيمار والوافد الجديد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

المال ليس شيئًا مهما
ويبدو أن ذلك يثبت أن المال ليس شيئًا مهما بالنسبة للنادي المملوك قطريا، لكن من الواضح أيضا أن كل الأموال في العالم قد لا تكون كافية لإقناع مبابي البالغ الآن 23 عامًا، بالبقاء في «بارك دي برانس».

سيكون مبابي حرا في تحديد مستقبله، وهو لم يخف أبدًا أنه من المشجعين الكبار لنادي ريال مدريد: كانت غرفة طفولته مليئة بملصقات (البرتغالي) كريستيانو رونالدو بالقميص الأبيض.

ويعود اهتمام ريال بخدمات النجم الفرنسي إلى الأيام التي كان فيها مراهقًا صغيرًا وتحديدا في سن الرابعة عشرة حين تمت دعوته مع والديه للمشاركة في مباراة في ملعب «سانتياغو برنابيو»، حيث التقى بمواطنه زين الدين زيدان في ملعبه التدريبي.

واختار حينها التوقيع لموناكو، واختار باريس سان جيرمان في عام 2017 رغم ارتباطه مرة أخرى بالنادي الملكي، لكن الانتقال في نهاية المطاف إلى مدريد بدا دائمًا أمرًا لا مفر منه.

وتوج مبابي هدافاً للدوري الفرنسي في المواسم الثلاثة الماضية، وعلى الرغم من وصول ميسي، فقد ظل اللاعب الأكثر حسمًا في باريس سان جرمان الى حد بعيد هذا الموسم.

يوم الجمعة، سجل هدف الفوز القاتل في مرمى رين (1-صفر) في الوقت بدل الضائع ليرفع غلته من الاهداف هذا الموسم إلى 21 هدفًا في مختلف المسابقات، أكثر من ما سجله ميسي ونيمار والأرجنتينيين الآخرين أنخل دي ماريا وماورو إيكاردي معًا.

لم يتم اتخاذ أي قرار
في باريس، يتشبثون بالأمل في أن يغير مبابي رأيه إذا فاز فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على ريال مدريد في ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة، حيث تقام مباراة الذهاب بملعب «بارك دي برانس» الثلاثاء، والإياب في «سانتياغو برنابيو» بالعاصمة مدريد في التاسع من مارس المقبل.

وقال مبابي لـ«أمازون برايم» الأسبوع الماضي: «لم أتخذ قراري.. مواجهة ريال مدريد تغير الكثير من الأشياء.. على الرغم من أنني حر في القيام بذلك، لن أذهب وأتحدث مع خصومنا. أنا أركز على الفوز على ريال مدريد وبعد ذلك سنرى».

فاز مبابي بجميع الألقاب المحلية مع باريس سان جرمان مرات عدة لكنه لم يتمكن من الفوز بدوري أبطال أوروبا الذي كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيقه العام 2020 عندما خسر المباراة النهائية أمام بايرن ميونيخ الألماني.

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