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دوري أبطال أوروبا: نيمار جاهز لمواجهة «ريال مدريد».. وراموس يغيب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 فبراير 2022, 08:20 مساء
دوري أبطال أوروبا: نيمار جاهز لمواجهة «ريال مدريد».. وراموس يغيب
مهاجم باريس سان جرمان نيمار (يسار) خلال تدريبات فريقه عشية مواجهة ريال مدريد بدوري ابطال اوروبا في 14 فبراير 2022. (اف ب)
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 أعلن نادي «باريس سان جيرمان» الفرنسي، اليوم الإثنين، أن نجمه البرازيلي نيمار الغائب عن الملاعب منذ نهاية نوفمبر الماضي، بسبب إصابة في الكاحل الأيسر، جاهز لخوض القمة المرتقبة ضد «ريال مدريد» الإسباني، الثلاثاء، على ملعب «بارك دي برانس» في باريس في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وأوضح النادي أن المدافع الإسباني سيرخيو راموس هو الوحيد الذي سيغيب عن مواجهة فريقه السابق بسبب إصابة في ربلة الساق. وكان المدرب الأرجنتيني لـ«باريس سان جيرمان» ماوريسيو بوكيتينو أبدى بعد الفوز على «رين» في الدوري (1-صفر) في الدوري المحلي الجمعة، تفاؤله بشأن فرص عودة نيمار إلى الملاعب.

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وصرح الأرجنتيني: «يتعين الحذر من التوقعات التي لا تتطابق أحيانًا مع الواقع. تطور حالة نيمار جيد جدًا. أتمنى أن يكون في المجموعة. إنه لاعب مهم بالنسبة لنا».

بشرى سارة لبوكيتينو
وتشكل عودة نيمار، حتى لو أنه من المنتظر أن يجلس على دكة البدلاء، الثلاثاء، بسبب غيابه الطويل عن الملاعب، بشرى سارة لبوكيتينو الذي بدا جليًّا حاجة تشكيلته إلى المؤهلات الإبداعية للنجم البرازيلي، أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا على أسلوب لعب الفريق.

وأُصيب نيمار صاحب الـ(30 عامًا) في المباراة ضد «سانت إتيان» في 28 نوفمبر الماضي، وشارك صباح الاثنين في الدقائق الـ15 الأولى من التدريبات المفتوحة لوسائل الإعلام.

غياب راموس
وكانت بداية موسم النجم السابق لـ«برشلونة» الإسباني خجولة على غرار زميليه في خط الهجوم الأرجنتيني ليونيل ميسي وكيليان مبابي. واكتفى نيمار بتسجيل ثلاثة أهداف في 14 مباراة.

ويعود أيضًا إلى تشكيلة «سان جيرمان» الإسباني أندير هيريرا بعد تعافيه من إصابة عضلية في الفخذ، فيما يغيب القائد السابق للنادي الملكي راموس بسبب إصابة في ربلة الساق.

ولم يحدد «سان جيرمان» موعد عودة راموس، واكتفى بالقول: «ستتم إعادة تقييم إصابته في غضون أسبوع».

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