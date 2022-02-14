«كورونا» يغيب عن الأولمبياد الشتوية.. الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد بكين الشتوية، الإثنين، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، في إطار الفقاعة المفروضة على المشاركين في الأولمبياد.

ذكرت اللجنة أنها أجرت نحو 69 ألفا و872 اختبارا، للكشف عن الفيروس، أمس الأحد، وأضافت اللجنة: «جرى اكتشاف ثلاث إصابات بعدوى فيروس كورونا ضمن وفود جديدة قادمة عبر مطار العاصمة بكين»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وبهذا يصل إجمالي عدد حالات العدوى في أولمبياد بكين إلى 432 حالة، منذ 23 يناير الماضي، وتقام الدورة الأولمبية في ظل قواعد صارمة، فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا، حيث يجري فصل جميع المشاركين في الأولمبياد، من رياضيين وحتى الصحفيين، عن الجمهور الصيني.