توتر في الكاميرون يهدد منصب صامويل إيتو

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير إعلامية كاميرونية، أن رئيس الاتحاد، صامويل إيتو، بات مهددا بفقدان منصبه، بسبب خلاف دائر بين الأندية واللجنة الأولمبية منذ 2009.

وقالت جريدة «camfoot»: «صامويل إيتو ربما يفقد منصبه كرئيس للاتحاد الكاميروني، بعد حصول أحد المعارضين على حكم من المحكمة الرياضية الدولية يقضي بالعودة إلى ما قبل 2009 من الجمعية العمومية»، بحسب موقع «24».

وأضافت الجريدة الكاميرونية «ليس ما طالبت به اللجنة الأولمبية هناك ما يشير إلى أن كل القرارات التي جرى اتخاذها في الوقت اللاحق من العام المحدد تعتبر باطلة وبالتالي أهمها الانتخابات الماضية».

وسبق أن دعا إيتو الجميع إلى إنهاء الخصومات، سواء اللجنة الأولمبية أو المعارضين، ومطالبة مقدمي الدعاوى القضائية التنازل عنها إلا أن دعوته لم تنجح نهائيا.

ومن المقرر أن تستأنف اللجنة الأولمبية الكاميرونية على قرار المحكمة الرياضية الدولية لمد أجل الأزمة من جديد، وذلك قبل خوض المنتخب الأول مباراتيه الفاصلتين في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وشهدت الأوساط الرياضية في الكاميرون حالة من التوتر، عقب وصول القرار المؤرخ بالرابع من فبراير الجاري، والذي تنص فيه المحكمة الرياضية الدولي باعترافها بعمومية اتحاد الكرة الكاميروني في 2009 فقط، ورفض أية قرارات أخرى تمت بعد هذ الموعد.