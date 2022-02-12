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مونديال الأندية: «تشيلسي» يحرز اللقب بفوزه على بالميراس 2-1

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 فبراير 2022, 09:25 مساء
مونديال الأندية: «تشيلسي» يحرز اللقب بفوزه على بالميراس 2-1
فريق «تشيلسي» الإنجليزي يحتفل بالتتويج ببطولة كأس العالم للأندية، أبوظبي في 12 فبراير 2022. (أ ف ب)
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أحرز «تشيلسي» الإنجليزي كأس العالم للأندية في كرة القدم بفوزه، السبت، في أبوظبي على «بالميراس» البرازيلي 2-1 بعد التمديد.

وسجل هدفي أبطال أوروبا، البلجيكي روميلو لوكاكو (55) والألماني كاي هافيرتس (117 من ركلة جزاء)، وللخاسر رافاييل فيغا (64 من ركلة جزاء).

وهي المرة الأولى التي يحرز فيها «تشيلسي» اللقب في تاريخه في مشاركته الثانية بعد العام 2012.

«تشيلسي» يحقق التتويج بجميع الألقاب الممكنة
وبإحرازه كأس العالم للأندية، يكون «تشيلسي» توج بجميع الألقاب الممكنة منذ أن أصبح ملكًا للروسي رومان إبراهيموفيتش في العام 2003، كما بات ثالث نادٍ إنجليزي يحرز مونديال الأندية بعد «مانشستر يونايتد» و«ليفربول».

وثأر «تشيلسي» من خسارته نهائي العام 2012 أمام فريق برازيلي آخر هو «كورينثيانز» صفر-1، لكنه لن يحظى بالكثير من الوقت للاحتفال بهذا اللقب لأن عليه العودة سريعًا إلى استحقاقاته الأخرى محليًّا كانت أم قارية.

ويواجه «تشيلسي» فريق «ليل» الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخوض نهائي كأس الرابطة المحلية أمام «ليفربول» والدور الخامس من الكأس المحلية، حيث سيلعب في أربع مسابقات مختلفة في غضون 12 يومًا.

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