الأهلي المصري يتوج ببرونزية العالم على حساب الهلال السعودي و«كاف» يبعث بالتهنئة

القاهرة - بوابة الوسط

توج النادي الأهلي المصري، ببرونزية كأس العالم للأندية، بعد فوزه المستحق على نظيره الهلال السعودي (4-0)، ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع، سجل المدافع ياسر إبراهيم هدفين للأهلي، في الدقيقتين 8 و17، وبينهما نال ماثيو بيريرا بطاقة حمراء.

ولعب الهلال بتسعة لاعبين لأكثر من ساعة من اللعب، بعد طرد لاعب الوسط محمد كنو في الدقيقة 28، وجعل الأهلي، الذي خسر في قبل النهائي أمام بالميراس البرازيلي، النتيجة (3-0)، بواسطة أحمد عبدالقادر قبل الاستراحة، ثم أضاف عمرو السوليه الهدف الرابع بتسديدة قوية في الدقيقة 64.

وانتزع الأهلي المركز الثالث في كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد 2006 و2021، كما هنأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، النادي الأهلي المصري، بتتويجه بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بعد فوزه، اليوم السبت، على الهلال السعودي (4-0)، في مباراة تحديد المركز الثالث.

كتب الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي عبر تويتر: «الأهلي رسميًّا أول نادٍ في التاريخ يفوز بثلاث ميداليات برونزية في كأس العالم للأندية، جعلت أفريقيا فخورة».

ونجح الأهلي في التتويج بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية للمرة الثالثة في تاريخه، والثانية تواليًا، ليصبح أول نادٍ في العالم يحقق هذا الإنجاز.