المنتخب الوطني يحقق فوزه الثاني في «عربية السلة»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، فوزه الثاني على المنتخب الأردني بنتيجة 81 / 69، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات البطولة العربية لكرة السلة المقامة حاليا في دبي بمشاركة 8 منتخبات عربية.

وفقد المنتخب الوطني لكرة السلة مباراته الأولى مع المنتخب التونسي بفارق سلة واحدة بنتيجة 64-63، في افتتاح مبارياته في النسخة الـ24 من البطولة العربية، وفاز في مباراته الثانية على منتخب الإمارات، كما فاز في المباراة الثالثة على المنتخب الأردني.

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