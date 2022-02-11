سان جيرمان في تجربة أخيرة بالدوري الفرنسي قبل موقعة ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

يخوض باريس سان جيرمان الذي يحلق في صدارة بطولة فرنسا لكرة القدم، اختبارا أخيرا ضد ضيفه رين الخامس، في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين، اليوم الجمعة، قبل الموقعة المرتقبة ضد ريال مدريد الإسباني في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

ويتصدر سان جيرمان ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة متقدما بفارق 13 نقطة عن وصيفه وغريمه اللدود مرسيليا.

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وإذا كان الفوز باللقب المحلي تحصيل حاصل بالنسبة إلى فريق العاصمة هذا الموسم، يبد أن الهدف الرئيس إحراز باكورة ألقابه في دوري الأبطال الذي بلغ المباراة النهائية فيها العام 2020 وخسر أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-1، لا سيما بعد خروجه من دور الـ16 لمسابقة كأس فرنسا بخسارته بركلات الترجيح أمام نيس.

وتشكل المباراة فرصة أمام المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لمنح بعض الدقائق لنجم الفريق البرازيلي نيمار الذي تعافى من إصابة في أربطة الكاحل تعرض لها في 28 نوفمبر الماضي، وعاود التدريبات الجماعية قبل نحو أسبوع، لمعرفة مدى جاهزيته لمواجهة ريال مدريد.

واعتبر بوكيتينو بأن تطور الحال الصحية لنيمار «مشجع»، مشيرا إلى أن الاسبوع الحالي سيكون حاسما لمعرفة نسبة حظوظه للعودة ومواجهة ريال مدريد.

غياب راموس ودي ماريا

وقد يعود إلى صفوف الفريق أيضا لاعب الوسط الهولندي الدولي جورجينيو فينالدوم في حين يستمر غياب قطب الدفاع الاسباني سيرخيو راموس لإصابته مجددا في ربلة الساق ما سيمنعه على الأرجح من مواجهة فريقه السابق في المسابقة القارية الأسبوع المقبل، ولن يشارك أيضا الجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا بعد إصابته في مباراة فريقه الأخيرة ضد نيس.

ويستعيد الفريق خدمات لاعبه وسطه السنغالي إدريسا غي بعد عودته من المشاركة في صفوف منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون حيث توج باللقب القاري.

وسيحاول سان جيرمان مواصلة سلسلة من 14 مباراة من دون هزيمة في الدوري المحلي لا سيما بان المباراة تعبر ثأرية لأن رين هو الفريق الوحيد الذي ألحق الهزيمة بسان جيرمان هذا الموسم بفوزه عليه 2-صفر ذهابا في أكتوبر الماضي في آخر هزيمة للفريق المملوك قطريا في الدوري.

معاناة رين

وعانى رين خلال فترة الأعياد حيث مني بثلاث هزائم تواليا، لكنه استعاد توازنه من خلال سحقه لبوردو بسداسية نظيفة ثم الفوز على بريست 2-صفر الأسبوع الماضي، وبينهما خسارة أمام كليرمون 1-2.

وعموما، يشكل رين نوعا من العقدة لسان جيرمان الذي فاز عليه مرة واحدة فقط في آخر 4 مباريات وخسر أمامه مرتين وتعادلا مرة واحدة.