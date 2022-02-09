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بالصور.. «تشيلسي» يبلغ نهائي كأس العالم للأندية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 فبراير 2022, 08:29 مساء
بالصور.. «تشيلسي» يبلغ نهائي كأس العالم للأندية
تشيلسي يبلغ نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على الهلال السعودي بهدف نظيف. 9 فبراير. (الإنترنت)
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نجح فريق «تشيلسي» الإنجليزي، في تحقيق الفوز على نظيره «الهلال» السعودي، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور نصف نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالإمارات.

وتقدم فريق «تشيلسي» الإنجليزي بعد مرور (32) دقيقة من الشوط الأول عن طريق لاعبه لوكاكو.

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,بهذه النتيجة ضرب «تشيلسي» موعدًا في نهائي كأس العالم للأندية أمام نظيره البرازيلي بالميراس يوم السبت المقبل.

بينما يلتقي «الهلال» السعودي أمام نظيره «الأهلي المصري»، في اليوم ذاته لتحديد صاحب المركز الثالث بالبطولة.

تشيلسي يبلغ نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على الهلال السعودي بهدف نظيف. 9 فبراير. (الإنترنت)
تشيلسي يبلغ نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على الهلال السعودي بهدف نظيف. 9 فبراير. (الإنترنت)
تشيلسي يبلغ نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على الهلال السعودي بهدف نظيف. 9 فبراير. (الإنترنت)
تشيلسي يبلغ نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على الهلال السعودي بهدف نظيف. 9 فبراير. (الإنترنت)
تشيلسي يبلغ نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على الهلال السعودي بهدف نظيف. 9 فبراير. (الإنترنت)
تشيلسي يبلغ نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على الهلال السعودي بهدف نظيف. 9 فبراير. (الإنترنت)
تشيلسي يبلغ نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على الهلال السعودي بهدف نظيف. 9 فبراير. (الإنترنت)
تشيلسي يبلغ نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على الهلال السعودي بهدف نظيف. 9 فبراير. (الإنترنت)
تشيلسي يبلغ نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على الهلال السعودي بهدف نظيف. 9 فبراير. (الإنترنت)
تشيلسي يبلغ نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على الهلال السعودي بهدف نظيف. 9 فبراير. (الإنترنت)
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