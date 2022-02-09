بالصور.. «تشيلسي» يبلغ نهائي كأس العالم للأندية

القاهرة - بوابة الوسط

نجح فريق «تشيلسي» الإنجليزي، في تحقيق الفوز على نظيره «الهلال» السعودي، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور نصف نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالإمارات.

وتقدم فريق «تشيلسي» الإنجليزي بعد مرور (32) دقيقة من الشوط الأول عن طريق لاعبه لوكاكو.

- مونتيري المكسيكي يحقق المركز الخامس في كأس العالم للأندية

- «بالميراس» البرازيلي يقصي «الأهلي» المصري ويصعد إلى نهائي كأس العالم للأندية

- الأهلي المصري يدرس تعديل تشكيله أمام بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية

- حارس منتخب مصر «أبوجبل» يكشف كواليس «الفراعنة» في الأمم الأفريقية وسر اسمه الغريب

- «فيفا» يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم 2022

,بهذه النتيجة ضرب «تشيلسي» موعدًا في نهائي كأس العالم للأندية أمام نظيره البرازيلي بالميراس يوم السبت المقبل.

بينما يلتقي «الهلال» السعودي أمام نظيره «الأهلي المصري»، في اليوم ذاته لتحديد صاحب المركز الثالث بالبطولة.

تشيلسي يبلغ نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على الهلال السعودي بهدف نظيف. 9 فبراير. (الإنترنت)

تشيلسي يبلغ نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على الهلال السعودي بهدف نظيف. 9 فبراير. (الإنترنت)

تشيلسي يبلغ نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على الهلال السعودي بهدف نظيف. 9 فبراير. (الإنترنت)

تشيلسي يبلغ نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على الهلال السعودي بهدف نظيف. 9 فبراير. (الإنترنت)

تشيلسي يبلغ نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على الهلال السعودي بهدف نظيف. 9 فبراير. (الإنترنت)