أليجري: يوفنتوس خارج سباق التتويج بالدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

أقر ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، اليوم الأربعاء، أن فريقه خارج سباق التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، رغم صفقاته الضخمة في يناير الماضي، مشددًا على التركيز في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي بجانب كأس إيطاليا.

وبدأ فريق «السيدة العجوز» الموسم بشكل باهت لكن فوزه (2-صفر) على فيرونا بهدفي الوافدين الجديدين دوسان فلاهوفيتش ودينيس زكريا يوم الأحد، صعد به للمركز الرابع، ما أثار تكهنات حول دخوله الصراع على اللقب متأخرا.

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ويبتعد يوفنتوس بفارق ثماني نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، الذي تتبقى له مباراة، وسيخوض مواجهة قوية أمام أتلانتا الذي يتأخر عنه بنقطتين يوم الأحد.

عودة الحماس

وأبلغ أليجري مؤتمرًا صحفيًا: «عاد الحماس بعد مباراة فيرونا وهذا جيد لكن لا يجب المبالغة، يجب أن نعمل وهدفنا إنهاء الموسم بالمربع الذهبي والوصول لأبعد نقطة في الكؤوس».

وأضاف: «إذا أردنا الحلم فهذا جيد لكنني لا أحب ذلك، نحن بعيدون عن الثلاثة الأوائل والفارق قد يصل إلى 11 نقطة مع إنتر.. نحن في الخلف ومسيرتنا بالدوري متعلقة بالصراع مع أتلانتا من الآن وحتى نهاية الموسم».

وقبل الرحلة إلى بيرجامو يستضيف يوفنتوس منافسه ساسولو في دور الثمانية بكأس إيطاليا غدًا الخميس.

وواصل أليجري: «غدًا دور الثمانية والكأس من أهدافنا منذ بداية الموسم، نواجه ساسولو الغاضب (بعد خسارة 4-صفر من سامبدوريا بالدوري مطلع الأسبوع)، يجب أن نلعب بجدية شديدة وهذا سيساعدنا قبل لقاء أتلانتا».