أرتيتا يتحدث عن علاقته مع أوباميانغ

القاهرة - بوابة الوسط

وصف المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، المدرب ميكل أرتيتا، نفسه بأنه كان الحل في علاقته مع بيير-إيمريك أوباميانغ بعد أن قال مهاجم الغابون إنه غادر النادي الإنجليزي لأن المدرب الإسباني كانت لديه مشكلة معه.

وأنهى أوباميانغ عقده مع أرسنال بالتراضي وانتقل إلى برشلونة هذا الشهر لينهي تكهنات حول مستقبله بعد أن جرده أرتيتا من شارة القيادة بسبب «خرق قواعد الانضباط» في ديسمبر الماضي.

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وقال أوباميانغ (32 عامًا) الأسبوع الماضي إن أرتيتا لم يكن سعيدًا بوجوده في أرسنال ما أجبره على البحث عن فريق آخر.

الحل وليس المشكلة

وأبلغ أرتيتا الصحفيين اليوم الأربعاء «هذا رأيه ويجب أن نحترم ذلك.. أنا ممتن للغاية لما ساهم به أوباميانغ في الفريق. أرى نفسي في هذه العلاقة الحل وليس المشكلة».

وتابع: «كنت الحل بنسبة 100% ويمكنني أن أتحدى أي شخص. ارتكب الكثير من الأخطاء بالطبع ونيتي تكون المصلحة. ليست مصلحتي وإنما مصلحة الفريق والنادي».

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وساعد أوباميانغ أرسنال في التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2020 ونال شارة القيادة في الموسم الماضي عقب تمديد عقده في 2020 لكن مسيرته تراجعت بعد ذلك بقليل وغادر النادي قبل 18 شهرا من نهاية العقد.

وعما إن كان يشعر بالإحباط لخروج أوباميانغ، رد المدرب الإسباني: «أعتقد أن العلاقة انتهت بأفضل طريقة ممكنة للجميع، اتخذنا جميعنا القرار وكان أفضل شيء هو المضي للأمام».

رحيل العديد من اللاعبين

ولم يبرم أرسنال صفقات كبيرة في انتقالات الشهر الماضي لكنه سمح برحيل العديد من اللاعبين بحثًا عن فرص للعب.

ويرى أرتيتا أن النادي «فعل الصواب» في فترة الانتقالات وعبر عن ثقته في المهاجمين ألكسندر لاكازيت وإيدي نكيتياه لتسجيل الأهداف في غياب أوباميانغ.

ويحتل أرسنال المركز السادس بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة من 21 مباراة متقدما بنقطتين على ولفرهامبتون واندرارز صاحب المركز الثامن الذي يواجهه غدًا الخميس.