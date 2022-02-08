نجم «وست هام» يعتذر لاعتدائه الوحشي على «قطة»

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم الدولي الفرنسي ومدافع «وست هام يونايتد» الإنجليزي كورت زوما، بالاعتذار بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يركل ويصفع قطة، في حين دان النادي الإنجليزي علنًا هذه المشاهد.

وظهر زوما في المقطع وهو يدفع ويركل ويصفع القطة، بينما تُسمع أصوات ضحك في الخلفية. كما طارد الحيوان قبل أن يضربه بحذاء ويصفعه على رأسه.

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ودان ناديه التصرف المشين للاعبه بكلمات قاسية في بيان جاء فيه: «وست هام يونايتد يدين بلا تحفظ تصرفات لاعبنا كورت زوما في الفيديو الذي تم تداوله.. لقد تحدثنا إلى كورت وسنتعامل مع الأمر داخليًّا، لكننا نود أن نوضح أننا لا نتغاضى أبدًا عن العنف تجاه الحيوانات».

وست هام يدين اللاعب

وأصدر الفرنسي الذي انضم إلى «وست هام» من «تشيلسي» في أغسطس 2021 بدوره بيانًا قال فيه: «أريد أن أعتذر عن أفعالي.. ما من أعذار لسلوكي، وأنا أتأسف بشدة».

وتابع: «أريد أيضًا أن أعبر عن مدى أسفي العميق لأي شخص انزعج من الفيديو.. أود أن أؤكد للجميع أن قطتينا في حالة جيدة تمامًا وبصحة جيدة»، مضيفًا: «هما محبوبان من قبل عائلتنا بأكملها، وكان هذا السلوك حادثًا منفردًا لن يتكرر مرة أخرى».