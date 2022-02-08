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أسباب عائلية تحرم برشلونة من أحد كوادره

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 فبراير 2022, 04:19 مساء
أسباب عائلية تحرم برشلونة من أحد كوادره
فيران ريفرتر. (أرشيفية : الإنترنت)
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كشف نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، استقالة، وقال النادي الكتالوني إن «رئيسه التنفيذي فيران ريفرتر أبلغ رئيس النادي جوان لابورتا بنيته الاستقالة من منصبه لأسباب شخصية».

وعُيِّن ريفرتر رئيسًا تنفيذيًا في يوليو الماضي واشترك في إعادة هيكلة ديون النادي وتخفيض فاتورة الأجور، بحسب «رويترز».

وقال ريفرتر في بيان: «مضى ما يقرب من عام الآن منذ غادرت ألمانيا للعودة إلى برشلونة لأسباب عائلية وبعد فترة وجيزة من قبول العرض الذي تلقيته من الرئيس جوان لابورتا لأصبح الرئيس التنفيذي للنادي».

وأضاف: «أنا شخصيًا بذلت الكثير من الجهد والتفاني خلال هذه الأشهر، لكني الآن أرغب في التركيز على سبب عودتي إلى برشلونة، وهو قضاء المزيد من الوقت في المشاريع الشخصية والعائلية».

وقال برشلونة إن الاستقالة ستدخل حيز التنفيذ بمجرد تعيين رئيس تنفيذي جديد للنادي.

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