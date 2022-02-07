كشف التشكيلة المثالية لكأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، قائمة الأساسيين والاحتياطيين في التشكيلة المثالية لكأس أمم أفريقيا، التي اختتمت الأحد بتتويج السنغال باللقب على حساب مصر بركلات الترجيح.

وضمت التشكيلة الأساسية 4 لاعبين عرب من بينهم 3 مصريين ومغربي، فيما جاء بقائمة الاحتياط 4 عرب أيضًا هم مصريان ومغربي ولاعب من جزر القمر.

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وجاءت التشكيلة المثالية المكونة من 11 لاعبًا كالتالي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي (السنغال).

- في خط الدفاع: ساليو سيس (السنغال)، تابسوبا (بوركينا فاسو)، محمد عبد المنعم (مصر) وأشرف حكيمي (المغرب).

- في خط الوسط: توريه (بوركينا فاسو)، نامباليس ميندي (السنغال) ومحمد النني (مصر).

- في خط الهجوم: ساديو ماني (السنغال)، فينسينت أبو بكر (الكاميرون) ومحمد صلاح (مصر).

قائمة البدلاء

وتواجد على دكة البدلاء 11 لاعبًا (منهم 4 لاعبين عرب): أندريا أونانا (الكاميرون)، كولينز فاي (الكاميرون)، كاليدو كوليبالي (السنغال)، محمود حمدي (مصر)، أحمد أبو الفتوح (مصر)، أندريا أنجويسا (الكاميرون)، يوسف مشنجاما (جزر القمر)، برتراند تراوري (بوركينا فاسو)، سفيان بوفال (المغرب)، توكو إيكامبي (الكاميرون) وفامارا ديدهو (السنغال).

يذكر أن المنتخب السنغالي توج بلقبه الأول في البطولة، بعد أن تغلب في المباراة النهائية على نظيره المصري بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي من دون أهداف.

التشكيلة المثالية لكأس الأمم الأفريقية. (حساب كاف على تويتر)