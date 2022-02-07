رانجنيك يكشف حقيقة خلافه مع لينغارد

القاهرة - بوابة الوسط

قال رالف رانجنيك، المدرب الموقت لـ«مانشستر يونايتد»، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، إنه ارتبط بعلاقة قوية مع جيسي لينغارد عقب رفض طلب لاعب الوسط بالرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشهر الماضي.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن يونايتد رفض انتقال اللاعب البالغ عمره 29 عامًا إلى نيوكاسل يونايتد في آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية.

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ولم يشارك لينغارد في الخسارة أمام ميدلسبره بالدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي بعد قرار النادي بمنحه راحة.

وقال رانجنيك للصحفيين قبل مواجهة بيرنلي في الدوري غدًا الثلاثاء، إن لينغارد والمهاجم إدينسون كافاني متاحان للمشاركة أمام بيرنلي على أرضه.

وأضاف المدرب الألماني: «بالنسبة لجيسي، لدي علاقة جيدة معه، إنه يعلم أنني كنت على استعداد للسماح له بالرحيل حتى ظهرت مشكلة ميسون جرينوود».

وأوضح: «علينا التطلع للأمام، لا توجد مشاكل على الإطلاق بيني وبين جيسي والعكس صحيح.. أنا سعيد للغاية باستمراره وسيكون ضمن التشكيلة في مباراة الغد».

أزمة جرينوود

وقرر يونايتد إيقاف جرينوود عقب اعتقاله الأسبوع الماضي ثم الإفراج عنه بكفالة في وقت لاحق للاشتباه في الاعتداء الجنسي على امرأة وتهديدها بالقتل.

ويحتل يونايتد المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة من 22 مباراة، متقدمًا بفارق 25 نقطة عن بيرنلي متذيل الترتيب الذي له ثلاث مباريات مؤجلة.