Atwasat

رانجنيك يكشف حقيقة خلافه مع لينغارد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 فبراير 2022, 10:09 مساء
رانجنيك يكشف حقيقة خلافه مع لينغارد
مدرب مانشستر يونايتد، رالف رانجنيك، يؤكد أنه يرتبط بعلاقة قوية مع جيسي لينغارد. (الإنترنت)
alwasat radio

قال رالف رانجنيك، المدرب الموقت لـ«مانشستر يونايتد»، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، إنه ارتبط بعلاقة قوية مع جيسي لينغارد عقب رفض طلب لاعب الوسط بالرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشهر الماضي.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن يونايتد رفض انتقال اللاعب البالغ عمره 29 عامًا إلى نيوكاسل يونايتد في آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية.

- لينجارد يتعرض للسرقة في غرفة ملابس وست هام
- رسميا.. «نايكي» تتخلى عن مهاجم «مانشستر يونايتد»
- الشرطة تطلق سراح مهاجم مانشستر يونايتد
- بعد تهمة الاعتداء الجنسي.. مانشستر يونايتد يصدر بيانا رسميا ضد لاعبه
- مانشستر يونايتد يعزل لاعبه غرينوود بعد القبض عليه بتهمة اغتصاب

ولم يشارك لينغارد في الخسارة أمام ميدلسبره بالدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي بعد قرار النادي بمنحه راحة.

وقال رانجنيك للصحفيين قبل مواجهة بيرنلي في الدوري غدًا الثلاثاء، إن لينغارد والمهاجم إدينسون كافاني متاحان للمشاركة أمام بيرنلي على أرضه.

وأضاف المدرب الألماني: «بالنسبة لجيسي، لدي علاقة جيدة معه، إنه يعلم أنني كنت على استعداد للسماح له بالرحيل حتى ظهرت مشكلة ميسون جرينوود».

وأوضح: «علينا التطلع للأمام، لا توجد مشاكل على الإطلاق بيني وبين جيسي والعكس صحيح.. أنا سعيد للغاية باستمراره وسيكون ضمن التشكيلة في مباراة الغد».

أزمة جرينوود
وقرر يونايتد إيقاف جرينوود عقب اعتقاله الأسبوع الماضي ثم الإفراج عنه بكفالة في وقت لاحق للاشتباه في الاعتداء الجنسي على امرأة وتهديدها بالقتل.

ويحتل يونايتد المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة من 22 مباراة، متقدمًا بفارق 25 نقطة عن بيرنلي متذيل الترتيب الذي له ثلاث مباريات مؤجلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

103 طلقات مدفعية احتفاء بمرور 70 عاما على تولي الملكة إليزابيث الثانية العرش (فيديو)

103 طلقات مدفعية احتفاء بمرور 70 عاما على تولي الملكة إليزابيث الثانية العرش ...
بالفيديو.. كيف توقع حارس المنتخب المصري تسديد ركلات الترجيح في كأس الأمم الأفريقية؟

بالفيديو.. كيف توقع حارس المنتخب المصري تسديد ركلات الترجيح في كأس الأمم ...
باشاغا أمام النواب: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وأتنازل عن حصانتي في الحكومة

باشاغا أمام النواب: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وأتنازل عن حصانتي في ...
موظفو وكالة الأنباء الليبية: قرار الحكومة تسمية رئيس لمجلس الإدارة غير قانوني

موظفو وكالة الأنباء الليبية: قرار الحكومة تسمية رئيس لمجلس الإدارة غير قانوني
البيباص: «المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم».. أولويات تشكيل الحكومة

البيباص: «المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم».. أولويات تشكيل الحكومة
العراق: إرجاء انتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر اكتمال نصاب البرلمان

العراق: إرجاء انتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر اكتمال نصاب البرلمان
مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير

مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير
عقيلة: باشاغا والبيباص استوفيا شروط الترشح لرئاسة الوزراء

عقيلة: باشاغا والبيباص استوفيا شروط الترشح لرئاسة الوزراء
مشوار مثير للسنغال قبل التتويج بكأس الأمم الأفريقية

مشوار مثير للسنغال قبل التتويج بكأس الأمم الأفريقية
«فرانس برس»: «توشيبا» اليابانية تخطط للانقسام إلى شركتين

«فرانس برس»: «توشيبا» اليابانية تخطط للانقسام إلى شركتين
كاركاتير خيري - عقيلة ومصباح البرلمان

كاركاتير خيري - عقيلة ومصباح البرلمان
الدبيبة يقرر صرف المليار الثالث لمنحة الزواج وتفعيل لائحة المهن الطبية

الدبيبة يقرر صرف المليار الثالث لمنحة الزواج وتفعيل لائحة المهن الطبية
كاركاتير خيري - سباق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا

كاركاتير خيري - سباق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا
تراجع الإنتاج الليبي والتوترات السياسية في العالم يشعلان أسعار النفط

تراجع الإنتاج الليبي والتوترات السياسية في العالم يشعلان أسعار النفط
جريدة «الوسط»: «لعبة الكراسي» تزيح الخيار الانتخابي حتى إشعار آخر

جريدة «الوسط»: «لعبة الكراسي» تزيح الخيار الانتخابي حتى إشعار آخر
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي

معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي
حويلي يتحدث عن «تفاهمات» المشري وعقيلة بشأن الحكومة والإعلان الدستوري

حويلي يتحدث عن «تفاهمات» المشري وعقيلة بشأن الحكومة والإعلان الدستوري
48 ساعة صاخبة حول مصير حكومة الدبيبة: بورصة ترشيحات.. وشبح انقسام.. وفيتو أممي

48 ساعة صاخبة حول مصير حكومة الدبيبة: بورصة ترشيحات.. وشبح انقسام.. وفيتو أممي
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مشوار مثير للسنغال قبل التتويج بكأس الأمم الأفريقية
مشوار مثير للسنغال قبل التتويج بكأس الأمم الأفريقية
رقم يعجز عن تحطيمه هدافو أفريقيا منذ 48 عاما
رقم يعجز عن تحطيمه هدافو أفريقيا منذ 48 عاما
الناجي من السرطان يحصد الذهب في «أولمبياد بكين 2022»
الناجي من السرطان يحصد الذهب في «أولمبياد بكين 2022»
بالفيديو.. كيف توقع حارس المنتخب المصري تسديد ركلات الترجيح في كأس الأمم الأفريقية؟
بالفيديو.. كيف توقع حارس المنتخب المصري تسديد ركلات الترجيح في ...
رسميا.. «نايكي» تتخلى عن مهاجم «مانشستر يونايتد»
رسميا.. «نايكي» تتخلى عن مهاجم «مانشستر يونايتد»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أول تعليق من إيتو بعد تأهل مصر إلى نهائي كأس الأمم على حساب الكاميرون
أول تعليق من إيتو بعد تأهل مصر إلى نهائي كأس الأمم على حساب ......
المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية
المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية...
منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)
منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)...
تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)
تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)...
كلوب: ليفربول لن يكرر انتصاره الكبير بسباعية على ملعب كريستال بالاس
كلوب: ليفربول لن يكرر انتصاره الكبير بسباعية على ملعب ......
المزيد
كشف التشكيلة المثالية لكأس الأمم الأفريقية
كشف التشكيلة المثالية لكأس الأمم الأفريقية...
رانجنيك يكشف حقيقة خلافه مع لينغارد
رانجنيك يكشف حقيقة خلافه مع لينغارد...
رسميا.. دورتموند يتعاقد مع مدافع بايرن ميونيخ
رسميا.. دورتموند يتعاقد مع مدافع بايرن ميونيخ...
رسميا.. «نايكي» تتخلى عن مهاجم «مانشستر يونايتد»
رسميا.. «نايكي» تتخلى عن مهاجم «مانشستر يونايتد»...
بالفيديو.. كيف توقع حارس المنتخب المصري تسديد ركلات الترجيح في كأس الأمم الأفريقية؟
بالفيديو.. كيف توقع حارس المنتخب المصري تسديد ركلات الترجيح ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط