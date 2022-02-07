رسميا.. دورتموند يتعاقد مع مدافع بايرن ميونيخ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن بروسيا دورتموند، اليوم الإثنين، تعاقده مع المدافع نيكلاس زوله، لمدة أربعة أعوام قادمًا من بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وسينتقل اللاعب البالغ عمره 26 عامصا إلى دورتموند في صفقة مجانية عقب نهاية عقده مع بايرن الصيف المقبل.

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وشارك زوله، الذي خاض 37 مباراة دولية مع المنتخب الألماني، في 159 مباراة مع بايرن منذ انضمامه للفريق قادمًا من هوفنهايم في 2017 وتوج مع الفريق بلقب الدوري الألماني أربع مرات ودوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.

وقال مايكل تسورك، المدير الرياضي لدورتموند: «يسعدنا التعاقد مع اللاعب الألماني الدولي نيكلاس زوله، والاحتفاظ به لأربعة أعوام».

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وارتبط زوله بالانتقال لعديد الأندية بينها تشيلسي ونيوكاسل يونايتد وبرشلونة بعد رفض تجديد عقده مع بايرن.

وسينتقل دورتموند، الذي يتأخر بفارق تسع نقاط عن بايرن متصدر الدوري بعد 21 مباراة، لمواجهة أونيون برلين يوم الأحد المقبل، بينما يلعب بايرن مع بوخوم قبلها بيوم واحد.