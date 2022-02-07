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رسميا.. «نايكي» تتخلى عن مهاجم «مانشستر يونايتد»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 فبراير 2022, 07:28 مساء
رسميا.. «نايكي» تتخلى عن مهاجم «مانشستر يونايتد»
جرينوود مهاجم يونايتد. (الإنترنت)
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قالت شركة «نايكي» العملاقة للملابس والأدوات الرياضية، اليوم الإثنين إن ميسون جرينوود، لاعب «مانشستر يونايتد»، لم يعد بين اللاعبين الذين ترعاهم الشركة بعد اعتقال المهاجم الشاب للاشتباه في اعتدائه واغتصابه امرأة.

وتم القبض على المهاجم الإنجليزي في وقت لاحق للاشتباه في الاعتداء الجنسي والتهديد بقتل امرأة.

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وأفُرج عن جرينوود (20 عامًا) بكفالة، الأسبوع الماضي، في انتظار مزيد التحقيقات، لكنه لا يزال موقوفًا من قبل ناديه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى إشعار آخر.

وقالت «نايكي»، الأسبوع الماضي، إنها جمدت علاقتها مع جرينوود، لكنها تخلت عن اللاعب تمامًا الآن. وقالت الشركة في بيان: «ميسون جرينوود لم يعد رياضيًّا في نايكي».

وكانت المزاعم، التي تضمنت عديد الصور وفيديو ورسالة صوتية، ضد جرينوود تم نشرها على «إنستغرام» قبل حذفها في وقت لاحق. وقد تم اعتقاله في 30 يناير الماضي قبل الإفراج عنه في الثاني من فبراير الحالي.

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