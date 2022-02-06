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السنغال بطلا لكأس الأمم الإفريقية على حساب مصر (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 فبراير 2022, 11:47 مساء
السنغال بطلا لكأس الأمم الإفريقية على حساب مصر (فيديو)
لاعبو السنغال يحتفلون بعد إحراز ساديو ماني ركلة الجزاء الأخيرة (الإنترنت)
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فاز منتخب السنغال بكأس الأمم الإفريقية بتغلبه على نظيره المصري بركلات الجزاء بنتيحة (4- 2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

واصطدم «أحفاد الفراعنة» بنظيره «أسود التيرانغا» على استاد «أوليمبي» بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، في أول مواجهة بين الفريقين بنهائي البطولة، رغم التقاء الفريقين أربع مرات سابقة على مدار تاريخ البطولة.

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وبذلك أحرزت السنغال باكورة ألقابها في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم. وسجل نجم ليفربول الإنجليزي ساديو ماني ركلة الترجيح الحاسمة ليمنح فريقه اللقب، علماً بأنه كان أهدر ركلة جزاء في الدقيقة السادسة تصدى لها الحارس المصري محمد أبو جبل.

وكانت السنغال تخوض ثالث نهائي لها بعد عامي 2002 و2019. أما المنتخب المصري، فكان يسعى إلى تعزيز رقمه القياسي بعدد الألقاب (7 مرات) لكن الحظ لم يبتسم له في ركلات الترجيح.

وبلغ المنتخب المصري نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد فوزه على نظيره الكاميروني 3 /1 بضربات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. بينما تأهل المنتخب السنغالي للمباراة النهائية، عقب فوزه على بوركينا فاسو 3 /1.

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