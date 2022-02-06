الأهلي المصري يقف دقيقة حدادا على «ريان» في الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط

استأنف فريق الأهلي المصري تدريباته دون راحة، اليوم الأحد، على ملعب الكريكيت بأبوظبي في الإمارات، استعدادًا لمواجهة بالميراس البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021.

ويواجه الأهلي المصري فريق بالميراس البرازيلي في السادسة والنصف مساء بعد غدٍ الثلاثاء، بتوقيت ليبيا، في إطار منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، بعد أن تخطى السبت، عقبة مونتيري المكسيكي.

وحرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على استئناف تدريبات الفريق دون راحة في ظل التحضيرات للمباراة، وحرصت بعثة الأهلي قبل انطلاق التدريب الجماعي على الوقوف دقيقة حدادًا، وقراءة الفاتحة على روح الطفل المغربي ريان الذي وافته المنية أمس السبت.

وحقق الأهلي المصري الفوز على مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» بهدف نظيف أحرزه محمد هاني في المباراة التي أقيمت في الدور ربع النهائي، ليتأهل إلى المربع الذهبي.