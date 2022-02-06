Atwasat

الأهلي المصري يقف دقيقة حدادا على «ريان» في الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 فبراير 2022, 04:20 مساء
الأهلي المصري يقف دقيقة حدادا على «ريان» في الإمارات
الأهلي المصري يقف دقيقة حدادا على «ريان». (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي المصري)
alwasat radio

استأنف فريق الأهلي المصري تدريباته دون راحة، اليوم الأحد، على ملعب الكريكيت بأبوظبي في الإمارات، استعدادًا لمواجهة بالميراس البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021.

ويواجه الأهلي المصري فريق بالميراس البرازيلي في السادسة والنصف مساء بعد غدٍ الثلاثاء، بتوقيت ليبيا، في إطار منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، بعد أن تخطى السبت، عقبة مونتيري المكسيكي.

وحرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على استئناف تدريبات الفريق دون راحة في ظل التحضيرات للمباراة، وحرصت بعثة الأهلي قبل انطلاق التدريب الجماعي على الوقوف دقيقة حدادًا، وقراءة الفاتحة على روح الطفل المغربي ريان الذي وافته المنية أمس السبت.

وحقق الأهلي المصري الفوز على مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» بهدف نظيف أحرزه محمد هاني في المباراة التي أقيمت في الدور ربع النهائي، ليتأهل إلى المربع الذهبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الأهلي طرابلس» يكشف النقاب عن ودية قوية في مصر قبل «الكونفدرالية»

«الأهلي طرابلس» يكشف النقاب عن ودية قوية في مصر قبل «الكونفدرالية»
المغرب تحت الصدمة بعد وفاة الطفل ريان

المغرب تحت الصدمة بعد وفاة الطفل ريان
إليزابيث توصي بـ«كاميلا» ملكة عند اعتلاء تشارلز عرش بريطانيا

إليزابيث توصي بـ«كاميلا» ملكة عند اعتلاء تشارلز عرش بريطانيا
الاستخبارات الأميركية تعتقد أن روسيا تعد لغزو واسع لأوكرانيا

الاستخبارات الأميركية تعتقد أن روسيا تعد لغزو واسع لأوكرانيا
كاركاتير حليم - الديوان الملكي المغربي يعلن وفاة الطفل ريان

كاركاتير حليم - الديوان الملكي المغربي يعلن وفاة الطفل ريان
كاركاتير خيري - سباق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا

كاركاتير خيري - سباق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا
«أسود» الكاميرون جاهزة لـ«خيول» بوركينا فاسو على برونزية «أفريقيا»

«أسود» الكاميرون جاهزة لـ«خيول» بوركينا فاسو على برونزية «أفريقيا»
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعلن إصابته بـ«كورونا»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعلن إصابته بـ«كورونا»
تخريب منحوتة للأمير عبدالقادر الجزائري قبل تدشينها في فرنسا

تخريب منحوتة للأمير عبدالقادر الجزائري قبل تدشينها في فرنسا
خبير اقتصادي ليبي يقترح تصدير الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية إلى أوروبا

خبير اقتصادي ليبي يقترح تصدير الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية إلى أوروبا
إعصار «باتسيراي» يهدد أكثر من نصف مليون شخص بمدغشقر

إعصار «باتسيراي» يهدد أكثر من نصف مليون شخص بمدغشقر
بالصور.. لماذا تأخر إنقاذ الطفل المغربي ريان؟

بالصور.. لماذا تأخر إنقاذ الطفل المغربي ريان؟
بيانات «المركزي»: 50 عملية سطو على فروع المصارف الليبية منذ أكتوبر 2013

بيانات «المركزي»: 50 عملية سطو على فروع المصارف الليبية منذ أكتوبر 2013
«المسابقات» تحدد التاسع من فبراير لافتتاح الدور الثاني من النسخة الـ«47»

«المسابقات» تحدد التاسع من فبراير لافتتاح الدور الثاني من النسخة الـ«47»
الشباب كلمة السر في صراع «فيسبوك» و«تيك توك»

الشباب كلمة السر في صراع «فيسبوك» و«تيك توك»
جدل في البرازيل بسبب أغنية «ذكورية»

جدل في البرازيل بسبب أغنية «ذكورية»
تراجع الإنتاج الليبي والتوترات السياسية في العالم يشعلان أسعار النفط

تراجع الإنتاج الليبي والتوترات السياسية في العالم يشعلان أسعار النفط
غارة «معقدة جدا» وراء تصفية زعيم تنظيم الدولة

غارة «معقدة جدا» وراء تصفية زعيم تنظيم الدولة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«تشيلسي» يعلن عزل مدربه توخيل قبل السفر إلى مونديال الأندية بسبب «كورونا»
«تشيلسي» يعلن عزل مدربه توخيل قبل السفر إلى مونديال الأندية بسبب ...
تعاون «فيفا» و«كاف» يقدم «سوبر ليغ» أفريقياً في 2023
تعاون «فيفا» و«كاف» يقدم «سوبر ليغ» أفريقياً في 2023
صلاح وماني يتمان استعدادات «الفراعنة» و«أسود التيرانغا» قبل النهائي الناري للأمم الأفريقية
صلاح وماني يتمان استعدادات «الفراعنة» و«أسود التيرانغا» قبل ...
منتخب مصر يقترب من هذا التشكيل في نهائي الأمم الأفريقية أمام السنغال
منتخب مصر يقترب من هذا التشكيل في نهائي الأمم الأفريقية أمام ...
13 قناة حول العالم وواحدة جزائرية عبر «نايل سات» تبث نهائي الأمم الأفريقية بين مصر والسنغال
13 قناة حول العالم وواحدة جزائرية عبر «نايل سات» تبث نهائي الأمم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أول تعليق من إيتو بعد تأهل مصر إلى نهائي كأس الأمم على حساب الكاميرون
أول تعليق من إيتو بعد تأهل مصر إلى نهائي كأس الأمم على حساب ......
المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية
المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية...
منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)
منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)...
تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)
تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)...
كلوب: ليفربول لن يكرر انتصاره الكبير بسباعية على ملعب كريستال بالاس
كلوب: ليفربول لن يكرر انتصاره الكبير بسباعية على ملعب ......
المزيد
«كاف» يفرج عن لاعب منتخب مصر قبل نهائي الأمم الأفريقية أمام السنغال
«كاف» يفرج عن لاعب منتخب مصر قبل نهائي الأمم الأفريقية أمام ......
الأهلي المصري يقف دقيقة حدادا على «ريان» في الإمارات
الأهلي المصري يقف دقيقة حدادا على «ريان» في الإمارات...
«ليفربول» الحاضر الغائب في سعي «صلاح وماني» لمعانقة المجد الأفريقي
«ليفربول» الحاضر الغائب في سعي «صلاح وماني» لمعانقة المجد ......
13 قناة حول العالم وواحدة جزائرية عبر «نايل سات» تبث نهائي الأمم الأفريقية بين مصر والسنغال
13 قناة حول العالم وواحدة جزائرية عبر «نايل سات» تبث نهائي ......
منتخب مصر يقترب من هذا التشكيل في نهائي الأمم الأفريقية أمام السنغال
منتخب مصر يقترب من هذا التشكيل في نهائي الأمم الأفريقية أمام......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط