13 قناة حول العالم وواحدة جزائرية عبر «نايل سات» تبث نهائي الأمم الأفريقية بين مصر والسنغال

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قائمة القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية التي تختتم منافساتها بالبلد المستضيف الكاميرون، على ملعب «أولمبيه» في مدينة ياوندي، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا، بمواجهة بين منتخبي مصر والسنغال.

وتنقل المباراة في جنوب القارة الأفريقية عبر قناتي Canal + و SuperSport و StarTimes، بينما ستبث beIN Sport البطولة عبر شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك على قنواتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأميركا الشمالية، بما في ذلك الولايات المتحدة، والشرق الأدنى مثل كمبوديا ولاوس، بحسب رصد موقع «يلا كورة».

وتبث شبكة ESPN البطولة في أميركا اللاتينية في أميركا الجنوبية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك الأرجنتين وأوروغواي وفنزويلا وجزر فيرجن البريطانية ونيكاراغوا وجيانا وبوليفيا، وفي إنجلترا تبث BBC و BSkyB البطولة للجمهور بينما ستعرض شبكة Bandeirantes البطولة في البرازيل.

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وفي أوروبا، سيتم تغطية فرنسا من قبل beIN Sports وإيطاليا بواسطة Discovery وألمانيا بواسطة SportDigital، فيما تبث NENT الرياضية البطولة في شمال أوروبا بينما تغطي شبكة SportKlub أوروبا الشرقية.

وقال «كاف» إنه قرر بث المباراة مباشرة مع اختيار تعليق باللغة الفرنسية أو الإنجليزية على قناته على «يوتيوب» وموقعه الرسمي وقناته على موقعه الرسمي بالنسبة للمناطق التي لا يغطيها شركاء البث.

في الوقت نفسه، أعلنت قناة «الجزائرية الأرضية» نقل المباراة، ويأتي تردد القناة عبر القمر الصناعي المصري «نايل سات»، وتحمل القناة اسم «Programme National» على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي.