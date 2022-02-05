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تعاون «فيفا» و«كاف» يقدم «سوبر ليغ» أفريقياً في 2023

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 فبراير 2022, 05:54 مساء
تعاون «فيفا» و«كاف» يقدم «سوبر ليغ» أفريقياً في 2023
باتريس موتسيبي. (أرشيفية : إنترنت)
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التعاون مع نظيره الأفريقي «كاف» بعد الاجتماع مع الاتحادات الوطنية عن آلية دوري السوبر الأفريقي «سوبر ليغ»، التي من المقرر أن تنطلق في سبتمبر للعام 2023، وشارك في الاجتماع 32 مسؤولًا، بالإضافة إلى رؤساء الأندية الأبطال وكأس «الكونفدرالية»، لشرح كافة تفاصيل «دوري سوبر ليغ». وتم الكشف في الاجتماع وجود عائدات مالية للاتحادات المحلية لدورها ومساهمتها مع الأندية المشاركة قد تصل إلى 30% من قيمة الجوائز المالية التي لم تحدد، وكان رئيس «كاف» باتريس موتسيبي، أكد أن الهدف من «دوري سوبر ليغ» هو توليد موارد ومصادر جديدة لتطوير كرة القدم في القارة السمراء.

وكشف رئيس «كاف» أن «دوري السوبر» الأفريقي قد ينطلق في سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن إقامة بطولة كأس العالم كل عامين ستوفر عائدات مالية كبيرة لقارة أفريقيا، وكانت بطولة «دوري السوبر» الأفريقي، تم اعتمادها رسميًّا في الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» التي استضافتها مصر نهاية نوفمبر الماضي.

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