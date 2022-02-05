«ديربي غضب» بين إنتر وميلان.. السبت

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي فريقا إنتر ضد ميلان، اليوم السبت، على ملعب «سان سيرو»، في «ديربي الغضب»، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإيطالي، وكانت مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف؛ حيث فشل بطل النسخة الأخيرة من الحصول على نقاط اللقاء.

ويدخل إنتر ميلان المباراة بصفته صاحب الأرض، وهو في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، جمعها من الفوز في 16 لقاء، والتعادل في 5، وخسارة مواجهة وحيدة، وتسجيل 53 هدفًا، وتلقي 16، فيما يتواجد ميلان في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 49 نقطة جمعها من الفوز في 15 مباراة، والتعادل في 4، وخسارة مثلها، وتسجيل 47 هدفًا، وتلقي 25.

ويأمل إنتر في الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي، للاقتراب خطوة مهمة نحو الاحتفاظ باللقب، خاصة وأنه يلقى مطاردة قوية من قبل نابولي صاحب وصافة الجدول، وميلان الذي يتساوى معه في النقاط، والتقى الفريقان في 288 مباراة في الدوري الإيطالي قبل سابق، نجح خلالها إنتر في الفوز خلال 48 مواجهة، مقابل 77 مرة للميلان، فيما انتهت 68 مباراة بالتعادل بين الغريمين.

ويخوض ميلان المباراة دون نجمه المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، والذي يتعافى من إصابة في أربطة الكاحل، بينما تحوم الشكوك أيضًا حول مشاركة فيكايو توموري، وتلقى نادي ميلان دفعة معنوية بعد عودة الإيفواري فرانك كيسي، التدريبات الجماعية، قبل يومين من المباراة، بعد شفائه من الإصابة التى تعرض لها مع منتخب كوت ديفوار ضد مصر، في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون.