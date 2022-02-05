الأهلي المصري يتحدى الصعوبات أمام مونتيري المكسيكي في افتتاح مونديال الأندية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن النادي الأهلى المصري سلبية المسحة الثانية التي أجراها مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني قبل مواجهة مونتيري المكسيكي، ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بدولة الإمارات، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت ليبيا، بمواجهة مونتيري المكسيكي، في المباراة التي تجمع بينهما على ستاد آل نهيان بنادي الوحدة.

وبحسب بيان رسمي أصدره النادي الأهلي، فإن بعثة النادي خاطبت اللجنة المنظمة لمونديال الأندية لتأكيد سلبية مسحة موسيماني من أجل تأكيد موقفه في قيادة الفريق أمام مونتيري، وكان النادي الأهلي أعلن الأربعاء الماضي، إصابة موسيماني بفيروس كورونا قبل مباراة مونتيري المكسيكي.

ومن المنتظر أن يواجه الفائز من مباراة الأهلي ومونتيري فريق بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ويدخل الأهلي المباراة وسط غيابات كثيرة ما بين سداسي موجود مع المنتخب الوطني الذي تأهل لنهائي بطولة الأمم الأفريقية التي تجرى غدًا الأحد أمام السنغال، خلال الفعاليات المقامة في الكاميرون.

أيضًا يواجه الأهلي أزمة الإصابات مثل عمار حمدي وأكرم توفيق بالرباط الصليبي وحسام حسن ومحمود متولي وصلاح محسن وبيرسي تاو وبدر بانون وأحمد نبيل كوكا ومحمد محمود لعدم الجاهزية الفنية.