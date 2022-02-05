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رفع الايقاف عن عيسى حياتو بقرار من «كاس»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 فبراير 2022, 02:43 مساء
رفع الايقاف عن عيسى حياتو بقرار من «كاس»
عيسى حياتو. (أرشيفية : الإنترنت)
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أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس» رفع الإيقاف الذي فرض على الرئيس الأسبق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الكاميروني عيسى حياتو.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد عاقب حياتو في أغسطس بالإيقاف لمدة عام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، بتهمة مسؤوليته عن انتهاك القواعد المتعلقة بترويج الحقوق الإعلامية والتسويقية للمسابقات التي نظمها الكاف بين العامين 2014 و2017، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

كانت الغرفة القضائية بلجنة القيم المستقلة بالفيفا قد غرمت أيضًا حياتو (75 عامًا) 30 ألف فرنك سويسري بما يوازي 33 ألفًا و170 دولارًا، كما ذكرت محكمة «كاس» في بيان أصدرته، اليوم السبت، أنها أيدت الاستئناف المقدم من حياتو، مضيفة أن «القرار المطعون عليه، ألغي ولن يتم فرض أي عقوبة على عيسى حياتو».

ورأت لجنة محكمة «كاس» التي أحيلت إليها القضية أنه لم تكن هناك أدلة كافية على انتهاك قواعد القيم لدى الفيفا، وبالتالي لا يستوجب الأمر فرض عقوبات من قبل الفيفا على حياتو.

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