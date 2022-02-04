«برشلونة Vs أتلتيكو».. معركة طاحنة على المركز الرابع في الدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط

ستكون العودة إلى المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا، مكافأة الفائز بين برشلونة وأتلتيكو مدريد يوم الأحد؛ إذ يسعى العملاقان إلى تسريع عملية النهوض من كبوة السقطات واستعادة روح المنافسة في الدوري الإسباني لكرة القدم ضمن المرحلة الثالثة والعشرين.

وعانى الفريقان من اضطرابات وتذبذبات هذا الموسم لم تكن حاضرة في سجلاتهما على مدى أكثر من عقد من الزمن، وبالتالي، سيكونان حاضرين في ملعب «كامب نو» بأمل متجدد وتفاؤل بصفحة جديدة.

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ويصادف يوم الأحد مرور شهرين على تعيين تشافي هرنانديس مدربا لبرشلونة، حينما كان الفريق في المركز التاسع في جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن صاحب المركز الرابع.

وفشل برشلونة في التأهل إلى المراحل الإقصائية في دوري أبطال أوروبا، وخسارة لقبه في الكأس المحلية على يد أتلتيك بلباو 2-3 بعد التمديد في ثمن النهائي، وسقوطه بالنتيجة ذاتها في نصف نهائي الكأس السوبر أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.

الابتعاد عن اللمسة والإبداع

وفي الدوري الإسباني خسر النادي الكتالوني على أرضه أمام ريال بيتيس صفر-1، وتعادل مع أوساسونا 2-2 وإشبيلية وغرناطة بالنتيجة ذاتها 1-1.

وبرغم عودته إلى سكة الانتصارات في مباراته الأخيرة ضد ألافيس 1-صفر، إلا أن برشلونة افتقر إلى اللمسة والإبداع على عكس ما كانت عليه الحال مع نجمه الأسطوري ليونيل ميسي المغادر إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي.

تحسنت النتائج مؤخرا، فلم يخسر برشلونة إلا مرة واحدة فقط في الدوري في مباريات تشافي العشر، علما بأن لاعب الوسط السابق أوجد خطة وأسلوب لعب شبيهتين بفلسفة النادي، برغم عدم قدرة لاعبيه على التقيد دائما داخل الملعب بما يُوضع على الورق.

كل شيء رهن النتائج

يهدف النادي الكتالوني للتخلص من ديونه الهائلة، والحفاظ على المواهب الصاعدة، وحتى التنافس على ضم أمثال المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني في الصيف المقبل، ولكن كل ذلك يعتمد على دخول فريق المدرب تشافي دائرة الأربعة الكبار.

واكتست الأفكار الرومانسية حيال الأسلوب وجيل الشباب واقعية أقنعت تشافي ورئيس النادي جوان لابورتا بإعادة ضم المخضرم البرازيلي داني ألفيش (38 عاما)، وأداما تراوري والتعاقد مع مهاجم آرسنال الإنجليزي، الغابوني بيار-إيميريك أوياميانغ في صفقتين خلال الانتقالات الشتوية.

ويمكن أن يشارك أوباميانغ للمرة الأولى الأحد، رغم أن اللاعب البالغ 32 عاما لعب آخر مباراة له مع أرسنال في السادس من ديسمبر، لذا من المرجح أن يكون على مقاعد البدلاء لحين استعادته لياقته البدنية.

أزمة أتلتيكو مدريد

في المقلب الآخر، تكمن مشكلة نادي العاصمة أتلتيكو في تلقي الأهداف بدل تسجيلها، وانهيار خطوطه الدفاعية التي اشتهر بصلابتها في الأعوام الأخيرة ما يعتبر السبب الرئيس في تذبذب مسار الدفاع عن لقبه. استقبلت شباك «كولتشونيروس» 26 هدفا، أي أكثر بهدف واحد مما تلقته في 38 مباراة في الموسم الماضي.

ومع أربع هزائم متتالية في ديسمبر، لم تنته فقط آمال أتلتيكو باللحاق بجاره وغريمه ريال، بل أثيرت الشكوك حيال قدرة أتلتيكو على التعافي وحتى في شأن مصير مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني.

ويواجه أتلتكيو مضيفه برشلونة منتشيا بانتصاره الأكثر إثارة منذ شهور، إذ عاد من تأخر صفر-2 ليهزم فالنسيا 3-2 في «واندا متروبوليتانو» في المرحلة الثانية والعشرين قبل التوقف لدة أسبوعين بسبب النافذة الدولية.