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إصابة نجم نابولي بخلع في الكتف

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 فبراير 2022, 08:52 مساء
إصابة نجم نابولي بخلع في الكتف
نادي نابولي يؤكد غياب مهاجم المكسيك هيرفينج لوزانو لفترة طويلة بعد إصابته بخلع في الكتف أمام منتخب بنما.(الإنترنت)
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أعلن نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن هيرفينج لوزانو مهاجم منتخب المكسيك يواجه فترة غياب طويلة عن المباريات بعد إصابته بخلع في الكتف أمام منتخب بنما.

ونقل لوزانو البالغ عمره 26 عاما على محفة إلى خارج الملعب في الدقيقة 66 من انتصار المكسيك 1-صفر في تصفيات كأس العالم يوم الأربعاء.

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وقال نابولي في بيانه: «بعد محادثات مع الطاقم الطبي للمنتخب المكسيكي بشأن إصابة هيرفينج لوزانو تأكدنا من إصابته بخلع في الكتف الأيمن.. سيخضع اللاعب لمزيد الفحوصات عند عودته إلى إيطاليا».

ضربة قوية لنابولي
وإصابة لوزانو ضربة قوية لنابولي الذي يحتل المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي متأخرا بأربع نقاط عن إنتر ميلان المتصدر.

وكان لوزانو يلعب بانتظام في تشكيلة المدرب لوتشيانو سباليتي هذا الموسم وسجل خمسة أهداف في 28 مباراة في المسابقات كافة.

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