Atwasat

بالفيديو: برشلونة يقدم نجمه الجديد «أوباميانغ»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 فبراير 2022, 06:40 مساء
بالفيديو: برشلونة يقدم نجمه الجديد «أوباميانغ»
أوباميانغ يظهر بجانب رئيس برشلونة خوان لابورتا. (الإنترنت)
alwasat radio

قدم نادي برشلونة الإسباني، نجمه الجديد المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، في ملعب الفريق «كامب نو».

وظهر أوباميانج بجانب رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، واستعرض مهاراته بالكرة والتقط الصور التذكارية على أرضية ملعب الفريق.

- أوباميانغ يكشف آخر تطورات إصابة قلبه
- برشلونة محبط بسبب «ديمبلي»
- أوباميانغ ينتقل إلى صفوف «برشلونة»

وكان برشلونة قد أعلن تعاقده مع مهاجم آرسنال السابق، في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع الفريق اللندني.

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، تعاقده مع المهاجم الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ حتى 2025، وذلك بعدما تحرر اللاعب من عقده مع فريقه السابق آرسنال الإنجليزي.

وقال النادي الكتالوني في بيان «توصل برشلونة وبيار إيميريك أوباميانغ إلى اتفاق كي ينضم اللاعب إلى النادي بعدما أنهى المهاجم عقده مع آرسنال»، بحسب «فرانس برس».

خلافات مع أرتيتا
وقالت تقارير إن أوباميانغ قرر في وقت سابق مغادرة صفوف «آرسنال» بسبب خلافاته مع مايكل أرتيتا مدرب الفريق، وتوقعت انتقاله إلى «برشلونة» بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

يذكر أن أوباميانغ شارك هذا الموسم في 15 مباراة بجميع المسابقات مع ناديه «آرسنال»، نجح خلالها في تسجيل سبعة أهداف وصناعة هدفين بنفس الفترة، وتبلغ قيمته السوقية نحو 15 مليون يورو.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اللقاح الأول المضاد للملاريا يؤتي ثماره في غرب كينيا

اللقاح الأول المضاد للملاريا يؤتي ثماره في غرب كينيا
«مصر Vs الكاميرون».. معركة نجوم بين «الفراعنة والأسود» لحجز مقعد في نهائي كأس الأمم الأفريقية

«مصر Vs الكاميرون».. معركة نجوم بين «الفراعنة والأسود» لحجز مقعد في نهائي كأس ...
تفاصيل العملية العسكرية الأميركية «الأكبر» في سورية منذ مقتل البغدادي

تفاصيل العملية العسكرية الأميركية «الأكبر» في سورية منذ مقتل البغدادي
البريطانيون يتنافسون على صنع حلوى تجذب الملكة في ذكرى اعتلائها العرش

البريطانيون يتنافسون على صنع حلوى تجذب الملكة في ذكرى اعتلائها العرش
إردوغان يعرض الوساطة بين موسكو والغرب.. هل يقبل بوتين؟

إردوغان يعرض الوساطة بين موسكو والغرب.. هل يقبل بوتين؟
حويلي يتحدث عن «تفاهمات» المشري وعقيلة بشأن الحكومة والإعلان الدستوري

حويلي يتحدث عن «تفاهمات» المشري وعقيلة بشأن الحكومة والإعلان الدستوري
الفاخري والدالي يشاركان في الأمسية الشعرية بمعرض القاهرة

الفاخري والدالي يشاركان في الأمسية الشعرية بمعرض القاهرة
الإمارات تعترض ثلاث طائرات مسيرة حاولت استهدافها

الإمارات تعترض ثلاث طائرات مسيرة حاولت استهدافها
كيروش: نحترم صامويل إيتو.. وكرة القدم ليست حربا

كيروش: نحترم صامويل إيتو.. وكرة القدم ليست حربا
واشنطن تنشر ثلاثة آلاف عسكري لدعم قوات الأطلسي في أوروبا الشرقية

واشنطن تنشر ثلاثة آلاف عسكري لدعم قوات الأطلسي في أوروبا الشرقية
48 ساعة صاخبة حول مصير حكومة الدبيبة: بورصة ترشيحات.. وشبح انقسام.. وفيتو أممي

48 ساعة صاخبة حول مصير حكومة الدبيبة: بورصة ترشيحات.. وشبح انقسام.. وفيتو أممي
وليامز تطالب بضرورة المضي في تنفيذ خريطة طريق إعادة توحيد «المركزي»

وليامز تطالب بضرورة المضي في تنفيذ خريطة طريق إعادة توحيد «المركزي»
كاركاتير خيري - الحكومة تقرر إنشاء هيئة لرصد الخطاب الإعلامي

كاركاتير خيري - الحكومة تقرر إنشاء هيئة لرصد الخطاب الإعلامي
مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله! (1)

مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله! (1)
مئوية عوليس

مئوية عوليس
لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي

لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي
مجلس الدولة يدعو «النواب» إلى «التقيد بما اتفق عليه» ويرفض تغيير الحكومة قبل التعديل الدستوري المقترح

مجلس الدولة يدعو «النواب» إلى «التقيد بما اتفق عليه» ويرفض تغيير الحكومة قبل ...
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية

(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
السنغال تطيح ببوركينا فاسو وتبلغ نهائي كأس أمم أفريقيا (فيديو)
السنغال تطيح ببوركينا فاسو وتبلغ نهائي كأس أمم أفريقيا (فيديو)
«مصر Vs الكاميرون».. معركة نجوم بين «الفراعنة والأسود» لحجز مقعد في نهائي كأس الأمم الأفريقية
«مصر Vs الكاميرون».. معركة نجوم بين «الفراعنة والأسود» لحجز مقعد ...
رئيس صربيا يشيد بديوكوفيتش بعد ترحيله من أستراليا
رئيس صربيا يشيد بديوكوفيتش بعد ترحيله من أستراليا
7 مليارات يورو خسائر أندية أوروبا بسبب «كورونا»
7 مليارات يورو خسائر أندية أوروبا بسبب «كورونا»
الدوري الفرنسي: سان جيرمان يسعى للنهوض من كبوة الخروج من الكأس
الدوري الفرنسي: سان جيرمان يسعى للنهوض من كبوة الخروج من الكأس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية
المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية...
منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)
منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)...
تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)
تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)...
كلوب: ليفربول لن يكرر انتصاره الكبير بسباعية على ملعب كريستال بالاس
كلوب: ليفربول لن يكرر انتصاره الكبير بسباعية على ملعب ......
أمم إفريقيا: خسارة صادمة للجزائر حاملة اللقب أمام غينيا الاستوائية
أمم إفريقيا: خسارة صادمة للجزائر حاملة اللقب أمام غينيا ......
المزيد
بالفيديو: برشلونة يقدم نجمه الجديد «أوباميانغ»
بالفيديو: برشلونة يقدم نجمه الجديد «أوباميانغ»...
مدرب المغرب: خسرنا أمام لاعب واحد هو محمد صلاح الأفضل في العالم
مدرب المغرب: خسرنا أمام لاعب واحد هو محمد صلاح الأفضل في ......
آشلي كول ينضم إلى لامبارد في إيفرتون
آشلي كول ينضم إلى لامبارد في إيفرتون...
الدوري الفرنسي: سان جيرمان يسعى للنهوض من كبوة الخروج من الكأس
الدوري الفرنسي: سان جيرمان يسعى للنهوض من كبوة الخروج من ......
7 مليارات يورو خسائر أندية أوروبا بسبب «كورونا»
7 مليارات يورو خسائر أندية أوروبا بسبب «كورونا»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط