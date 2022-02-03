بالفيديو: برشلونة يقدم نجمه الجديد «أوباميانغ»

القاهرة - بوابة الوسط

قدم نادي برشلونة الإسباني، نجمه الجديد المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، في ملعب الفريق «كامب نو».

وظهر أوباميانج بجانب رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، واستعرض مهاراته بالكرة والتقط الصور التذكارية على أرضية ملعب الفريق.

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وكان برشلونة قد أعلن تعاقده مع مهاجم آرسنال السابق، في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع الفريق اللندني.

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، تعاقده مع المهاجم الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ حتى 2025، وذلك بعدما تحرر اللاعب من عقده مع فريقه السابق آرسنال الإنجليزي.

وقال النادي الكتالوني في بيان «توصل برشلونة وبيار إيميريك أوباميانغ إلى اتفاق كي ينضم اللاعب إلى النادي بعدما أنهى المهاجم عقده مع آرسنال»، بحسب «فرانس برس».

خلافات مع أرتيتا

وقالت تقارير إن أوباميانغ قرر في وقت سابق مغادرة صفوف «آرسنال» بسبب خلافاته مع مايكل أرتيتا مدرب الفريق، وتوقعت انتقاله إلى «برشلونة» بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

يذكر أن أوباميانغ شارك هذا الموسم في 15 مباراة بجميع المسابقات مع ناديه «آرسنال»، نجح خلالها في تسجيل سبعة أهداف وصناعة هدفين بنفس الفترة، وتبلغ قيمته السوقية نحو 15 مليون يورو.