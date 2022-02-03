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آشلي كول ينضم إلى لامبارد في إيفرتون

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 فبراير 2022, 05:19 مساء
آشلي كول ينضم إلى لامبارد في إيفرتون
آشلي كول. (الإنترنت)
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أعلن إيفرتون المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس، أن آشلي كول ظهير تشيلسي وآرسنال السابق انضم إلى مساعدي المدرب الجديد فرانك لامبارد.

وسيعمل مدافع منتخب إنجلترا السابق مدربا بالجهاز الفني للفريق الأول، قادما من أكاديمية تشيلسي، بجانب المساعدين جو إدواردز ودنكان فيرجسون تحت قيادة لامبارد الذي عين يوم الإثنين الماضي.

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وقال كول: «تحمست حين طلب فرانك الانضمام إليه في إيفرتون.. إنها فرصة رائعة في ناد مذهل وأتيت إلى هنا للعمل الجاد وللمساعدة في جلب النجاح إلى إيفرتون».

وأضاف: «فرانك مدرب ممتاز وقائد، ومع بقية الطاقم التدريبي حددنا كل شيء نحتاجه للنجاح سويا».

ولعب كول بجانب لامبارد في تشيلسي وفازا بلقب بالدوري الإنجليزي الممتاز وأربعة ألقاب بكأس الاتحاد الإنجليزي بجانب دوري أبطال أوروبا 2012.

وقال لامبارد: «يعرف الجميع مسيرته الرائعة بالملاعب وما حققه في اللعبة.. هو مدرب جدير بالاحترام الآن ونال تقديرا على عمله بمنتخب إنجلترا تحت 21 عاما وسيجلب الحماس والخبرة للنادي كما يتعامل جيدا مع الشبان مما يضيف قوة للجهاز الفني».

ويبدأ لامبارد مشواره مع إيفرتون بمواجهة برنتفورد في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي بعد غد السبت، قبل زيارة نيوكاسل في الدوري يوم الثلاثاء.

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