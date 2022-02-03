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الدوري الفرنسي: سان جيرمان يسعى للنهوض من كبوة الخروج من الكأس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 فبراير 2022, 04:39 مساء
الدوري الفرنسي: سان جيرمان يسعى للنهوض من كبوة الخروج من الكأس
نجم باريس سان جرمان الHرجنتيني ليونيل ميسي خلال توجهه لتنفيذ ركلة الجزاء الترجيحية في مواجهة نيس في مسابقة كأس فرنسا. 31 يناير 2022 (ا ف ب)
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يسعى باريس سان جيرمان للنهوض من كبوة فقدان لقب مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم، بخسارته على أرضه أمام نيس بركلات الترجيح (5-6) الإثنين الماضي عندما يحل ضيفًا على ليل الذي انتزع منه اللقب المحلي الموسم الماضي، وذلك في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري.

وعلى الرغم من تقدمه بفارق كبير عن أقرب منافسيه؛ فإن أداء فريق العاصمة لا يقنع كثيرًا هذا الموسم لا سيما بعد خسارته كأس الأبطال مطلع الموسم الحالي أمام ليل بالذات، وعروضه المخيبة في مسابقة دوري الأبطال حيث حل ثانيا في مجموعته وراء مانشستر سيتي الإنجليزي وسيلتقي ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني في لقاء قمة بعد أسبوعين.

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لكن على الرغم من كل ذلك حافظ مدربه الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو المهدد بالإقالة لا سيما في حال عدم تخطي ريال مدريد في المسابقة القارية العريقة، على تفاؤله بقدرة فريقه على تحسين مستواه بقوله بعد الخروج أمام نيس «استمر برؤية الأمور بشكل إيجابي، كنا نستحق الفوز لكننا لم نحسن ترجمة الفرص الكثيرة التي سنحت لنا وافتقدنا إلى الفعالية أمام المرمى».

غيابات مؤثرة
ولا يزال سان جيرمان يفتقد إلى جهود مهاجمه البرازيلي نيمار الذي عاود التمارين قبل أيام بعد إصابته بأربطة الكاحل أواخر نوفمبر الماضي، وقطب الدفاع الإسباني سيرخيو راموس المصاب مجددًا، ولاعب الوسط الهولندي جورجيو فينالدوم للسبب عينه.

ومن المتوقع أن يستعيد سان جيرمان جهود لاعبيه الأميركيين الجنوبيين بعد مشاركتهم في تصفيات كأس العالم 2022 البرازيلي ماركينوس والأرجنتينيين انخل دي ماريا ولياندرو باريديس، إلى جانب مدافعه الأيمن الدولي المغربي أشرف حكيمي الذي ودع مع منتخب بلاده «أسود الأطلس» نهائيات كأس الأمم الأفريقية من ربع النهائي.
مواجهة مثيرة

وستكون المواجهة مثيرة بين هداف ليل الكندي جوناثان ديفيد صاحب 12 هدفًا هذا الموسم يحتل بها المركز الثاني في صدارة ترتيب الهدافين، وباريس سان جيرمان كيليان مبابي برصيد 11 هدفًا.

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