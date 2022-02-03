7 مليارات يورو خسائر أندية أوروبا بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) في تقرير نُشر اليوم الخميس، أن وباء «كوفيد -19» كلّف كرة القدم الأوروبية 7 مليارات يورو في موسمين، مبرزًا انخفاضًا حادًا في سوق الانتقالات للسنتين الماليتين 2019-2020 و2020-2021.

وأوضحت الهيئة الكروية القارية أن الأندية واجهت عجزًا قدره 4 مليارات يورو في 2019-2020، و3 مليارات في السنة المالية التالية، بعد عشرين عامًا من النمو المستمر.

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وأضافت أنه بسبب الوباء شهدت عائدات التذاكر انخفاضًا حادًا بسبب الملاعب الفارغة (مع خسارة إيرادات قدرها 4.4 مليار يورو)، وانخفاض الأنشطة التجارية والرعاية (نحو 1.7 مليار يورو)، فيما تأثرت حقوق البث التلفزيوني بشكل طفيف (0.9 مليار).

وتطابق هذه النتائج التوقعات التي كشفت عنها الهيئة القارية في مايو 2021، والتي توقعت انخفاضًا قدره 7.2 مليار يورو على مدار عامين لـ711 ناديًا في الدرجة الأولى في أوروبا.

وتتضمن هذه الدراسة الجديدة النتائج الموحدة لهذه الأندية الـ700 في العام 2020، بالإضافة إلى المحصلات المالية المتوقعة لـ95 فريقًا كبيرًا في العام 2021، ولا سيما تلك التي لعبت خلف الأبواب المغلقة.

وتسببت هذه الأشهر الطويلة من الملاعب الخالية من الجماهير في انخفاض حاد في إيرادات التذاكر، حيث تراجعت بشكل كبير وبنسبة 88% في العام 2021 مقارنة بالعام 2019.

سوق انتقالات بطيئة

كما قام الاتحاد الأوروبي للعبة بتحليل تأثير «كوفيد-19» على سوق الانتقالات. وأوضح أن عائدات الانتقالات انخفضت بنسبة 40% خلال صيف 2020 يناير 2021 وصيف 2021، مقارنة بمستواها الأصلي، مشيرة إلى أن الأندية الأوروبية أنفقت 3.8 مليار يورو في صيف 2021 مقارنة بـ6.5 مليار في فترة الانتقالات الصيفية للعام 2019.

وانخفض نشاط أندية الدرجة الأولى الفرنسية في السوق إلى النصف بين صيف 2019 وصيف 2021، برصيد سلبي: أنفقت 400 مليون يورو مقابل حصولها على 372 مليوناً.

ضحية انسحاب ناقل المباريات العملاق الإسباني «ميديابرو» الذي كان نقطة البداية لانخفاض عائدات النقل التلفزيوني، كانت أندية الدرجة الأولى الفرنسية من بين الأكثر تضررًا في أوروبا، حيث انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 29%مارس 2020 مقابل حوالي 20% لإنجلترا وألمانيا وإسبانيا و26% لإيطاليا.

وتراجعت مداخيل باريس سان جرمان بين العامين 2019 و2020، انخفاضًا بنسبة 15% إلى 560 مليون يورو. ومع ذلك، فهو من بين الخمسة الأوائل الأعلى إيرادات في أوروبا خلف برشلونة الإسباني وغريمه ريال مدريد وبايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

عودة الجماهير

لكن الاتحاد الأوروبي يصر أيضًا على عودة الجماهير التي لوحظت في الأشهر الأخيرة، وقال «يبدو أن المشجعين دائمًا لديهم شهية أكبر من أي وقت مضى للعودة إلى الملاعب»، مشيرًا إلى انتعاش في نافذة الانتقالات الشتوية التي أغلقت في نهاية يناير الماضي.

في الواقع، تم إنفاق 950 مليون يورو الشهر الماضي في أوروبا وفقًا لتقديرات الاتحاد الأوروبي للعبة. وانخفاض إجمالي بنسبة 10% فقط مقارنة بمتوسط فترة الانتقالات الشتوية بين العامين 2017 و2019.