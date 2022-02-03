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رئيس صربيا يشيد بديوكوفيتش بعد ترحيله من أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 فبراير 2022, 02:54 مساء
رئيس صربيا يشيد بديوكوفيتش بعد ترحيله من أستراليا
الصربي نوفاك ديوكوفيتش. (إنترنت)
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أشاد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الخميس، بمواطنه نوفاك ديوكوفيتش، لاعب التنس الأول عالميًا على «الصمود» الذي أظهره في سعيه للعب في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس رغم عدم تقليه اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

أشاد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الخميس، بمواطنه نوفاك ديوكوفيتش، لاعب التنس الأول عالميا على «الصمود» الذي أظهره في سعيه للعب في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس رغم عدم تقليه اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

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وألغت محكمة اتحادية في أستراليا الشهر الماضي تأشيرة ديوكوفيتش لدخول البلاد للدفاع عن لقب أولى البطولات الأربع الكبرى للعام الجاري بسبب موقفه من اللقاح المضاد للفيروس سريع العدوى والانتشار.

وخلال لقاء معه في بلجراد قال الرئيس الصربي مخاطبًا ديوكوفيتش: «شكرًا لك على الصمود الذي أظهرته في أستراليا».

وأوضح الرئيس الصربي الذي يسعى للاستمرار في منصبه لفترة أخرى من خلال إعادة انتخابه في أبريل المقبل، إنه تحدث إلى ديوكوفيتش مباشرة بعد علمه بالتطورات في أستراليا وطلب منه العودة إلى بلاده.

الاستعداد للقتال
وأضاف فوتشيتش: «بعد ذلك رأيت مدى استعداده للقتال ليس فقط من أجل نفسه بل أيضًا من أجل بلاده».

وعبر ديوكوفيتش الذي رفض في وقت سابق التحدث عما حدث في أستراليا عن شكره لرئيس صربيا على ما قدمه من دعم له خلال وجوده في أستراليا قائلًا «أنا في غاية الامتنان لكم وسأتذكر هذا».

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