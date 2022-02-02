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وست بروميتش يقيل مدربه

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 فبراير 2022, 07:34 مساء
وست بروميتش يقيل مدربه
نادي وست بروميتش ألبيون يعلن انفصاله عن المدرب فاليريان إسماعيل بسبب سلسلة من النتائج السيئة. (الإنترنت)
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أقال وست بروميتش ألبيون، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم مدربه فاليريان إسماعيل، اليوم الأربعاء، بعد أقل من عام واحد على توليه المنصب عقب سلسلة من النتائج السيئة.

وفاز وست بروميتش مرة واحدة في آخر ثماني مباريات بجميع المسابقات ويحتل المركز الخامس في دوري الدرجة الثانية برصيد 45 نقطة من 29 مباراة، بفارق ثماني نقاط عن المركز الثاني المؤهل مباشرة إلى الدوري الممتاز.

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وعُين المدرب الفرنسي (46 عاما) في يونيو 2021 بعقد لأربعة أعوام ليخلف سام ألاردايس بعد استقالة المدرب الإنجليزي عقب الهبوط من الدوري الممتاز الموسم الماضي.

الجماهير تنتقد إسماعيل
وانتقد مشجعو وست بروميتش أسلوب لعب الفريق تحت قيادة إسماعيل. وقال وست بروميتش في بيان «تجري الآن عملية تعيين مدرب جديد وسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب».

كما أعلن النادي، المملوك لرجل الأعمال الصيني قوتشوان لاي، تعيين رون جورلاي رئيسا تنفيذيا ليخلف تشو كي.

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