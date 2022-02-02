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تحديد موعد محاكمة مندي بتهم الاغتصاب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 فبراير 2022, 06:34 مساء
تحديد موعد محاكمة مندي بتهم الاغتصاب
الفرنسي بنجامان مندي لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بعد جلسة استماع في محكمة "تشستر كروان" في تشستر، شمال غرب إنجلترا في 2 فبراير 2022 (ا ف ب)
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يخضع الفرنسي بنجامان مندي، ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي للمحاكمة في يوليو المقبل، بتهمة الاغتصاب والاعتداء على ست نساء، بحسب أعلنت المحكمة اليوم الأربعاء.

وظهر اللاعب البالغ 27 عامًا، والذي أوقفه ناديه عن ممارسة اللعبة منذ أغسطس الماضي، في قفص الاتهام في محكمة تشيستر كراون حيث واجه تهمة جديدة بمحاولة اغتصاب. ويواجه مندي الآن تسع تهم، بينها سبع متعلقة بالاغتصاب، من قبل ست نساء.

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وحدد القاضي باتريك تومسون يوم 25 يوليو موعدًا لمحاكمة مندي وشريكه في التهمة لويس ساها ماتوري. وجلس مترجم فرنسي بين الرجلين، وتحدث مندي فقط لتأكيد هويته. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة 6 أسابيع فيما حدد تومسون جلسة استماع أخرى في 11 مارس.

وأفرجت محكمة في شمال غرب إنجلترا الشهر الماضي بالكفالة عن الرجلين بعد أن كانا محتجزين منذ اعتقالهما في أغسطس الفائت.

وانضم مندي إلى مانشستر سيتي من موناكو في العام 2017 وخاض معه 75 مباراة، إلا أنه عانى من تراجع في فورمته والعديد من الإصابات.

وخاض الظهير 10 مباريات مع منتخب فرنسا، آخرها في نوفمبر 2019، علمًا أنه توج مع «الديوك» بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.

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