«أسود التيرانغا» جاهزون لمغامرة «الخيول» في نصف نهائي الأمم الأفريقية.. الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط

يستعد منتخب السنغال لمواجهة بوركينا فاسو، لحجز مقعد في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليًا بالكاميرون، عندما يلتقيان بالدور قبل النهائي للمسابقة القارية، الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا.

ويبحث كل منتخب عن تتويجه بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه؛ حيث اكتفى منتخب السنغال الملقب بـ«أسود التيرانغا»، بالتأهل لنهائي المسابقة العامين 2002 بمالي و2019 في مصر، في حين تأهل منتخب بوركينا فاسو الملقب بـ«الخيول» للمباراة النهائية مرة وحيدة العام 2013 في جنوب أفريقيا.

وصعد المنتخب السنغالي للدور قبل النهائي في أمم أفريقيا للمرة السادسة في تاريخه، بعد نسخ 1965 و1990 و2002 و2006 و2019، بعد تحقيقه 3 انتصارات وتعادلين، دون أن يتلقى أي خسارة، خلال مبارياته الخمس التي خاضها في البطولة الحالية.



وعقب تأهله للأدوار الإقصائية إثر تصدره ترتيب مجموعته، التقى منتخب السنغال مع منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) بدور الـ16؛ حيث ارتفع مستواه نسبيًا مقارنة بأدائه في دور المجموعات، ليفوز 2- صفر، مستغلًا النقص العددي لمنافسه الذي أنهى اللقاء بتسعة لاعبين، عقب طرد اثنين من لاعبيه. وواصل منتخب السنغال الأداء المتصاعد، لينهي مغامرة منتخب غينيا الاستوائية في البطولة، بعدما فاز عليه 3- 1 في دور الثمانية، الأحد، ليضرب موعدًا مع المنتخب البوركيني الذي حقق 3 انتصارات وتعادلًا وحيدًا وخسارة واحدة.

ويتسلح منتخب السنغال بقوة خط دفاعه الذي تلقى هدفًا وحيدًا فقط، وهو أقل عدد من الأهداف يسكن شباك المنتخبات الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي، كما أنه يمتلك هجومًا لا بأس به، بعدما أحرز 6 أهداف في مسيرة «أسود التيرانغا» بالبطولة، وهو ثاني أعلى رصيد تهديفي بين منتخبات قبل النهائي، بعد المنتخب الكاميروني المضيف الذي أحرز لاعبوه 11 هدفًا حتى الآن.

أحرز منتخب بوركينا فاسو 5 أهداف، بينما تلقى مرماه 4 أهداف، غير أنه أظهر بسالة دفاعية أمام المنتخب التونسي، وتحدى النقص العددي الذي عانى منه في الدقائق الأخيرة، عقب طرد لاعبه دانغو واتارا الذي أحرز هدف الفريق الوحيد في مرمى منتخب «نسور قرطاج»، ليغيب عن مواجهة اليوم للإيقاف.