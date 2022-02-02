Atwasat

«أسود التيرانغا» جاهزون لمغامرة «الخيول» في نصف نهائي الأمم الأفريقية.. الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 فبراير 2022, 03:44 مساء
«أسود التيرانغا» جاهزون لمغامرة «الخيول» في نصف نهائي الأمم الأفريقية.. الأربعاء
مباراة للسنغال في الأمم الأفريقية. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

يستعد منتخب السنغال لمواجهة بوركينا فاسو، لحجز مقعد في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليًا بالكاميرون، عندما يلتقيان بالدور قبل النهائي للمسابقة القارية، الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا.

ويبحث كل منتخب عن تتويجه بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه؛ حيث اكتفى منتخب السنغال الملقب بـ«أسود التيرانغا»، بالتأهل لنهائي المسابقة العامين 2002 بمالي و2019 في مصر، في حين تأهل منتخب بوركينا فاسو الملقب بـ«الخيول» للمباراة النهائية مرة وحيدة العام 2013 في جنوب أفريقيا.

وصعد المنتخب السنغالي للدور قبل النهائي في أمم أفريقيا للمرة السادسة في تاريخه، بعد نسخ 1965 و1990 و2002 و2006 و2019، بعد تحقيقه 3 انتصارات وتعادلين، دون أن يتلقى أي خسارة، خلال مبارياته الخمس التي خاضها في البطولة الحالية.
 
وعقب تأهله للأدوار الإقصائية إثر تصدره ترتيب مجموعته، التقى منتخب السنغال مع منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) بدور الـ16؛ حيث ارتفع مستواه نسبيًا مقارنة بأدائه في دور المجموعات، ليفوز 2- صفر، مستغلًا النقص العددي لمنافسه الذي أنهى اللقاء بتسعة لاعبين، عقب طرد اثنين من لاعبيه. وواصل منتخب السنغال الأداء المتصاعد، لينهي مغامرة منتخب غينيا الاستوائية في البطولة، بعدما فاز عليه 3- 1 في دور الثمانية، الأحد، ليضرب موعدًا مع المنتخب البوركيني الذي حقق 3 انتصارات وتعادلًا وحيدًا وخسارة واحدة.

ويتسلح منتخب السنغال بقوة خط دفاعه الذي تلقى هدفًا وحيدًا فقط، وهو أقل عدد من الأهداف يسكن شباك المنتخبات الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي، كما أنه يمتلك هجومًا لا بأس به، بعدما أحرز 6 أهداف في مسيرة «أسود التيرانغا» بالبطولة، وهو ثاني أعلى رصيد تهديفي بين منتخبات قبل النهائي، بعد المنتخب الكاميروني المضيف الذي أحرز لاعبوه 11 هدفًا حتى الآن.

أحرز منتخب بوركينا فاسو 5 أهداف، بينما تلقى مرماه 4 أهداف، غير أنه أظهر بسالة دفاعية أمام المنتخب التونسي، وتحدى النقص العددي الذي عانى منه في الدقائق الأخيرة، عقب طرد لاعبه دانغو واتارا الذي أحرز هدف الفريق الوحيد في مرمى منتخب «نسور قرطاج»، ليغيب عن مواجهة اليوم للإيقاف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الحكومة تقرر إنشاء هيئة لرصد الخطاب الإعلامي

كاركاتير خيري - الحكومة تقرر إنشاء هيئة لرصد الخطاب الإعلامي
برشلونة يعلن التعاقد مع الغابوني أوباميانغ حتى 2025 ويضع شرطا جزائيا 100 مليون يورو

برشلونة يعلن التعاقد مع الغابوني أوباميانغ حتى 2025 ويضع شرطا جزائيا 100 مليون ...
بعد تهمة الاعتداء الجنسي.. مانشستر يونايتد يصدر بيانا رسميا ضد لاعبه

بعد تهمة الاعتداء الجنسي.. مانشستر يونايتد يصدر بيانا رسميا ضد لاعبه
رئيس غينيا بيساو: «المحاولة الانقلابية» أوقعت قتلى وكثير من الجرحى

رئيس غينيا بيساو: «المحاولة الانقلابية» أوقعت قتلى وكثير من الجرحى
لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي

لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي
المنتخب الوطني يحقق فوزا مهما على نظيره الكويتي

المنتخب الوطني يحقق فوزا مهما على نظيره الكويتي
«الصحة العالمية»: من السابق لأوانه إعلان الانتصار على «كوفيد»

«الصحة العالمية»: من السابق لأوانه إعلان الانتصار على «كوفيد»
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية

(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية
استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق

استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق
«العفو الدولية» تتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم «فصل عنصري» ضد الفلسطينيين

«العفو الدولية» تتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم «فصل عنصري» ضد ...
6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي

6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي
أزمتنا أخلاقية!

أزمتنا أخلاقية!
هشاشة المستقبل

هشاشة المستقبل
«فرسان المتوسط» في اختبار ثان ودي أمام الكويت.. والجمهور يترقب المصالحة

«فرسان المتوسط» في اختبار ثان ودي أمام الكويت.. والجمهور يترقب المصالحة
«نيويورك تايمز» تشتري لعبة «ووردل» الإلكترونية الرائجة

«نيويورك تايمز» تشتري لعبة «ووردل» الإلكترونية الرائجة
سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة

سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة
كاركاتير خيري - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا

كاركاتير خيري - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا
لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا

لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«برشلونة» يوجه اتهامات ضد مجلسه السابق
«برشلونة» يوجه اتهامات ضد مجلسه السابق
رسميا.. كوريا الجنوبية تتأهل إلى كأس العالم 2022
رسميا.. كوريا الجنوبية تتأهل إلى كأس العالم 2022
فيتنام تحقق انتصارها الأول في تصفيات كأس العالم 2022
فيتنام تحقق انتصارها الأول في تصفيات كأس العالم 2022
أوباميانغ ينتقل إلى صفوف «برشلونة»
أوباميانغ ينتقل إلى صفوف «برشلونة»
بعد تهمة الاعتداء الجنسي.. مانشستر يونايتد يصدر بيانا رسميا ضد لاعبه
بعد تهمة الاعتداء الجنسي.. مانشستر يونايتد يصدر بيانا رسميا ضد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية
المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية...
منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)
منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)...
تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)
تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)...
كلوب: ليفربول لن يكرر انتصاره الكبير بسباعية على ملعب كريستال بالاس
كلوب: ليفربول لن يكرر انتصاره الكبير بسباعية على ملعب ......
أمم إفريقيا: خسارة صادمة للجزائر حاملة اللقب أمام غينيا الاستوائية
أمم إفريقيا: خسارة صادمة للجزائر حاملة اللقب أمام غينيا ......
المزيد
«أسود التيرانغا» جاهزون لمغامرة «الخيول» في نصف نهائي الأمم الأفريقية.. الأربعاء
«أسود التيرانغا» جاهزون لمغامرة «الخيول» في نصف نهائي الأمم ......
كأس العالم للأندية يستعد للانطلاق في أبوظبي
كأس العالم للأندية يستعد للانطلاق في أبوظبي...
برشلونة يعلن التعاقد مع الغابوني أوباميانغ حتى 2025 ويضع شرطا جزائيا 100 مليون يورو
برشلونة يعلن التعاقد مع الغابوني أوباميانغ حتى 2025 ويضع ......
بعد تهمة الاعتداء الجنسي.. مانشستر يونايتد يصدر بيانا رسميا ضد لاعبه
بعد تهمة الاعتداء الجنسي.. مانشستر يونايتد يصدر بيانا رسميا ......
أوباميانغ ينتقل إلى صفوف «برشلونة»
أوباميانغ ينتقل إلى صفوف «برشلونة»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط