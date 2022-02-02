كأس العالم للأندية يستعد للانطلاق في أبوظبي

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق فعاليات بطولة كأس العالم للأندية في أحضان المنطقة العربية، غدًا الخميس، بنسخة مثيرة تستضيفها دولة الإمارات للمرة الخامسة، وتشهد مشاركة ثلاثة ممثلين للكرة العربية هي الجزيرة الإماراتي والهلال السعودي والأهلي المصري.

وتجتذب أبوظبي أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة على مدار الأيام المقبلة لمتابعة بطولة العالم السابعة عشرة رسميًا للأندية والتي تقام من 3 إلى 12 فبراير الجاري.

تشهد البطولة للمرة الـ15 مشاركة فريق من الدولة المنظمة هو الجزيرة بطل الدوري الإماراتي لمنح البطولة المزيد من الاهتمام الجماهيري رغم أنها تقام للمرة الـ17 على التوالي.

وأُقيمت نصف نسخ البطولة في اليابان التي تولت رعايتها لسنوات، وبعد أربع نسخ متتالية استضافتها اليابان من 2005 إلى 2008 ، انتقلت البطولة في العامين 2009 و2010 إلى الإمارات قبل أن تعود إلى اليابان العام 2011 لتقام لمدة عامين أيضًا قبل الانتقال في العامين 2013 و2014 إلى المغرب ثم عادت إلى اليابان لتقام نسختان متتاليتان قبل أن تنتقل في 2017 و2018 مجددًا للإمارات ثم في النسختين الماضيتين إلى قطر قبل عودتها إلى الإمارات مجددًا من خلال النسخة المرتقبة في الأيام المقبلة.

ومرت بطولة العالم للأندية بمراحل عدة حيث ظلت محصورة لعشرات السنوات وبالتحديد منذ العام 1962 بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية تحت اسم بطولة «كأس تويوتا إنتركونتننتال»، ومع بداية القرن الحادي والعشرين وارتفاع مستوى كرة القدم في أفريقيا وآسيا واتحادي كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) والأوقيانوس خلال العقدين الماضيين، تحولت النظرة إلى البطولة من مجرد لقاء حاسم على الكأس بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية إلى بطولة عالم حقيقية تشبه كأس العالم للمنتخبات.